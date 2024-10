Amb la mel als llavis. Andorra 1 – Cultural Leonesa 1

Als tricolors se’ls ha escapat la victòria en el darrer sospir (FC Andorra)

L’FC Andorra s’ha quedat amb la mel als llavis després del gol de la Cultural Leonesa a l’últim minut del temps afegit de la segona meitat. Al final del matx, empat a 1 gol. El partit ha començat bé per als tricolors, que han mossegat des de bon principi. Manu ho ha intentat al minut 6, però la pilota ha sortit fregant al pal. La primera part ha continuat sense cap altre ocasió de perill, amb moltes interrupcions provocades pel conjunt visitant que no deixava fluir el joc andorrà.

Els 1.220 espectadors que s’han congregat a l’Estadi Nacional d’Andorra, aquesta tarda de dissabte, han viscut un final de partit de bojos. La segona part es mantenia sense ocasions, ni per una ni per altra banda, amb molta igualtat i nervis, conscients els dos equips de la lluita per l’ascens directe en què estan immersos, però, al minut 90, Lautaro, que havia entrat a la segona part per Manu Nieto, feia el gol per als andorrans, davant l’alegria de la parròquia del Principat. Aquesta, era la cara de l’encontre.

Quan tot feia preveure que l’FC Andorra seria el primer equip en fer caure la imbatibilitat de la ‘Cultu’, el defensa del conjunt lleonès, Satrústegui, marcava al 93, per a posar l’empat a 1 final i, a la vegada, la decepció per als locals que veien que es quedaven sense els 3 punts en el darrer sospir del temps de descompte de la segona part. Aquesta, era la creu de l’encontre.

Ara, els de Ferran Costa -entrenador tricolor- es queden tercers amb 15 punts, empatats amb el segon classificat, el Barakaldo, i a 8 punts del líder, la Cultural Leonesa, que en suma 23. El proper partit dels andorrans serà també a l’Estadi Nacional, a casa, el proper diumenge 27 d’octubre, a les 12 del migdia, davant la Real Societat B. Un altre gran matx.