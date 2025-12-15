A la garjola un turista per una agressió a l’exterior d’un local i resistir-se a la detenció tot amenaçant i insultant els agents

Despatx central de la Policia
Despatx central de la Policia (Policia d’Andorra)

Aquest passat cap de setmana, el Cos de Policia ha detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral, un turista de 27 anys que va agredir un altre home a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella causant-li dos talls profunds en un ull. A causa de les ferides, la víctima va haver de ser traslladada a l’hospital.

En el moment de la intervenció policial, la matinada de diumenge, el turista en qüestió es va resistir a la detenció i, a més, va insultar i amenaçar els agents del servei de l’ordre.

