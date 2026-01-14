839 controls i 26 detencions en la campanya de Nadal contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues

Un control d'alcoholèmia
Un control d’alcoholèmia (Policia d’Andorra)

La Policia ha efectuat un total de 839 controls durant la campanya de Nadal contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues que es va posar en marxa entre l’11 de desembre de 2025 i l’1 de gener de 2026. En aquest període s’ha detingut 26 persones, 25 de les quals per positius d’alcoholèmia i una per negar-se a fer la prova. Tres dels conductors arrestats es van veure implicats en accidents de trànsit, dos de danys materials i un amb una persona ferida. La majoria de les persones detingudes (19) són residents al país, 5 són turistes i 2, fronterers. Del total, 23 són homes i 3, dones.

Pel que fa a les taxes, 8 dels positius han estat controlats amb alcoholèmies d’entre 0,87 i 1,20; altres 10 han registrat entre 1,21 i 1,60 grams d’alcohol per litre de sang; 5 més s’han situat entre l’1,60 i el 2,00 i, finalment, els dos restants, amb les taxes més elevades, han donat positius de 2,38 i 2,24.

Quant a les edats, de les 26 persones detingudes, 5 tenen entre 18 i 25 anys; 13 més, entre 26 i 40 anys i, les altres 8, més de 40.

Durant la campanya també s’han imposat 14 sancions administratives per conduir amb taxes d’alcoholèmia inferiors a 0,87.



Conscienciar i reduir la sinistralitat

La Policia efectua diverses campanyes durant l’any contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues amb l’objectiu de dissuadir i prevenir conductes de risc.

Aquests controls segueixen el pla d’actuació marcat pel ministeri de Justícia i Interior i es fan a proposta del Cos de Policia amb la finalitat de millorar la seguretat a les carreteres i reduir la sinistralitat. Esdevenen, per tant, una eina essencial per a continuar insistint en la importància de no barrejar el consum d’alcohol o drogues amb la conducció i conscienciar la ciutadania dels perills i les conseqüències greus que pot suposar.

La Policia advoca pel consum zero per a evitar, sobretot, que s’hagin de lamentar danys personals que poden ser irreparables.

