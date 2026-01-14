839 controls i 26 detencions en la campanya de Nadal contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues

La Policia ha efectuat un total de 839 controls durant la campanya de Nadal contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues que es va posar en marxa entre l’11 de desembre de 2025 i l’1 de gener de 2026. En aquest període s’ha detingut 26 persones, 25 de les quals per positius d’alcoholèmia i una per negar-se a fer la prova. Tres dels conductors arrestats es van veure implicats en accidents de trànsit, dos de danys materials i un amb una persona ferida. La majoria de les persones detingudes (19) són residents al país, 5 són turistes i 2, fronterers. Del total, 23 són homes i 3, dones.
Pel que fa a les taxes, 8 dels positius han estat controlats amb alcoholèmies d’entre 0,87 i 1,20; altres 10 han registrat entre 1,21 i 1,60 grams d’alcohol per litre de sang; 5 més s’han situat entre l’1,60 i el 2,00 i, finalment, els dos restants, amb les taxes més elevades, han donat positius de 2,38 i 2,24.
Quant a les edats, de les 26 persones detingudes, 5 tenen entre 18 i 25 anys; 13 més, entre 26 i 40 anys i, les altres 8, més de 40.
Durant la campanya també s’han imposat 14 sancions administratives per conduir amb taxes d’alcoholèmia inferiors a 0,87.
Conscienciar i reduir la sinistralitat
La Policia efectua diverses campanyes durant l’any contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues amb l’objectiu de dissuadir i prevenir conductes de risc.
Aquests controls segueixen el pla d’actuació marcat pel ministeri de Justícia i Interior i es fan a proposta del Cos de Policia amb la finalitat de millorar la seguretat a les carreteres i reduir la sinistralitat. Esdevenen, per tant, una eina essencial per a continuar insistint en la importància de no barrejar el consum d’alcohol o drogues amb la conducció i conscienciar la ciutadania dels perills i les conseqüències greus que pot suposar.
La Policia advoca pel consum zero per a evitar, sobretot, que s’hagin de lamentar danys personals que poden ser irreparables.