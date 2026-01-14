FEDA completa el cicle de grans manteniments i prolonga la vida de la central hidroelèctrica

FEDA ha completat el cicle de grans manteniments, que es va iniciar el 2022, després de materialitzar el del grup 1 de la central hidroelèctrica d’Encamp. Durant els darrers tres anys, els equips de FEDA, amb el suport de personal d’EDF, han treballat activament en tres grans manteniments preventius en els grups hidroelèctrics que permetran allargar la vida de la central hidroelèctrica, a més de fer-la més eficient.
Aquesta és una feina d’alta complexitat tècnica, ja que implica desmuntar i revisar peça per peça la infraestructura hidroelèctrica i refer, a mida amb els plànols de 1934, les que s’hagin de canviar. A més, el calendari d’execució és molt rigorós i detallat per a minimitzar al màxim el temps d’aturada dels grups de producció i per a garantir la qualitat dels treballs.
El director de Noves Infraestructures i Operacions, Jordi Travé, ha destacat que la central de FEDA és una peça clau en l’estratègia energètica del país i que l’electricitat que s’hi genera suposa al tomb del 15% de la demanda del país. El darrer any, la que és la principal font de producció del país ha generat al voltant de 85 GWh. Per aquest motiu, el fet d’avançar-se a problemes futurs mitjançant grans manteniments preventius cada dues dècades és cabdal per a mantenir el bon funcionament d’una instal·lació que turbina des de 1934. D’aquesta manera s’evita substituir els grups per altres de nous, cosa que hagués comportat una inversió molt superior i tenir la central aturada durant molt de temps.
L’electricitat amb origen hidroelèctric és 100% renovable i no genera emissions, fet que és clau en l’estratègia de descarbonització i reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle; el seu bon funcionament permet avançar en el pla de FEDA d’assolir la neutralitat en carboni i per a acomplir els objectius que fixa la LITECC. A més, el fet de comptar amb la central té un impacte directe en el preu de l’electricitat i en poder mantenir les tarifes elèctriques competitives que té el país, ja que permet produir i reduir la importació elèctrica quan els preus de compra als mercats veïns són més elevats, i FEDA en fa un ús estratègic en aquest sentit.
Entre les peces que s’han substituït durant els treballs hi ha els injectors, que és per on l’aigua surt a pressió per a fer girar la turbina i generar electricitat. Aquest canvi va permetre, en el manteniment del grup 2 recuperar 1MW de potència que s’havia anat perdent fruit de l’ús; i en el cas del grup 1 ha permès reduir l’ús d’aigua necessària i, per tant, fer-lo més eficient.
Els equip de FEDA han treballat al llarg del darrer any en la planificació i l’execució del desmuntatge, substitució de les peces malmeses o que feia falta actualitzar, i posterior remuntatge, tot coincidint amb l’època de menys demanda, just després de la fosa i durant els mesos d’estiu i tardor.