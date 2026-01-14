Comunicat d’Ordino Arcalís per la mort del treballador que diumenge va ser ferit per una allau

Estació d'Ordino Arcalís
Estació d’Ordino Arcalís (Ordino Arcalís)

Ordino Arcalís lamenta comunicar la defunció del company que el passat diumenge, 11 de gener, va patir un accident per allau. Tot l’equip humà d’Ordino Arcalís i Grandvalira Resorts lamenta profundament aquesta pèrdua i expressa el seu condol a la família, amics i companys del difunt en aquests moments difícils.

L’estació vol agrair la tasca i ràpida actuació dels serveis d’emergència, l’equip de pistes i dels serveis d’urgència hospitalaris.



Comunicat, també, del SAAS

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) lamenta informar que el pacient ingressat a la UCI de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell des de diumenge passat després de ser víctima d’una allau ha mort en no poder superar les ferides sofertes.

