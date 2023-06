700 professionals a la Trobada Empresarial al Pirineu, a la Seu

Imatge de la primera jornada de la Trobada Empresarial al Pirineu, a la Seu (TEP)

El president de la Trobada Empresarial al Pirineu, Josep Serveto, ha donat aquest dijous la benvinguda als assistents a la 34a edició, que aquest any se celebra, a la Seu d’Urgell, sota el títol ‘Liderar avui: talent i valentia”. Una edició en què s’ha registrat enguany un rècord històric d’assistència amb prop de 700 participants, unes dades que consoliden la Trobada com un espai que “dona resposta a les principals inquietuds del teixit empresarial en un entorn incomparable on enfortir relacions tant personals com professionals”. També ha agraït la confiança als patrocinadors, col·laboradors i espónsors, que han crescut de manera destacable fins a superar la setantena.

Així mateix, Serveto també ha assenyalat la voluntat de mantenir l’essència del que representa la Trobada des dels seus inicis, que és “posar en valor el teixit empresarial dels territoris que compartim el Pirineu i donar un espai per a promoure el networking”. Alhora es vol fer una aposta per a donar visibilitat i oportunitats al talent jove fomentant la presència d’empresaris menors de 35 anys.

El president de la Trobada Empresarial també ha destacat que l’edició d’enguany tracta els conceptes que haurien de ser “el pal de paller de totes aquelles empreses que aspirin a créixer i a excel·lir en la gestió empresarial”. Precisament, ha indicat que un exemple de lideratge ha estat el de la taula inaugural que sota el títol Ibex: el repte de liderar el mercat mundial ha comptat amb el testimoni d’Eloi Planes, president de FLUIDRA i Maurici Lucena, president i conseller delegat d’AENA, que han explicat com aquestes companyies espanyoles, són líders mundials en els sectors del welness i les piscines, i la

gestió d’aeroports a tot el món.

Per la seva banda, l’alcalde en funcions de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, s’ha referit a l’emergència climàtica que “ens obliga a fer canvis en la manera de produir i ens afecta a tots, no podem restar aliens i cal reconèixer les adversitats per a poder fer-hi front”. Viaplana, en referència al títol de la Trobada, ha apuntat que “ens cal prendre mesures valentes, adaptar-nos als nous temps o no hi haurà futur”, tot i que el Pirineu és una terra d’oportunitats on es poden tirar endavant projectes importants. En aquest sentit, ha apuntat que, des de les administracions s’ha de facilitar al teixit empresarial a aprofitar les fortaleses del territori amb una major flexibilitat dels tràmits i temps administratius “per a poder ser competitius”.





Segona jornada de la Trobada

Divendres, la Trobada continuarà amb la taula ‘Perspectives econòmiques: frenada o acceleració del creixement’, amb Oriol Amat, catedràtic d’economia financera de la UPF i vicepresident 1r de la Xarxa Vives d’Universitats, i Daniel Lacalle, doctor en economia i gestor d’inversions. Tot seguit, es presentaran els resultats del Baròmetre Econòmic.

La següent taula de debat la protagonitzaran star-ups que han dut a terme projectes digitals i d’intel·ligència artificial, amb David Pistoni, cofundador i CEO de Zeleros; Xavier Múñoz, cofundador i CEO d’Onalabs, Noèlia Márquez, fundadora i CEO de Venvirotech, Pablo Saiz, responsable d’Arquitectura de Woodea, i Lluis Font, fundador i director comercial de Robingood.

Seguidament, tindrà lloc la taula ‘Estratègies empresarials valentes’ amb el testimoni Xavier Berneda, CEO copropietari de Munich Sports, i Enrique Tomás, director general d’Enrique Tomás.

Per a finalitzar, després del dinar i al mateix Pavelló Polivalent on té lloc l’àpat, se celebrarà la conferència ‘Els bancs centrals i l’estabilitat financera: conseqüències de la lluita contra la inflació’, que anirà a càrrec de Manuel González-Páramo, economista i conseller executiu de BBVA. Aquesta xerrada s’emmarca en la voluntat de la Trobada de donar resposta a les principals inquietuds del teixit empresarial motivades per l’actualitat econòmica. La clausura de la 34a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu anirà a càrrec de Miquel Iceta, ministre de Cultura i Esport del Govern d’Espanya, amb la intervenció prèvia del cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot.