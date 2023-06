Brutal! 5.500 participants a l’Spartan Race d’Encamp

Cartell de l’Spartan Race d’Encamp 2023

Més de 5.500 participants de 43 països seran a l’Europeu de l’Spartan Race d’Encamp, des d’aquest divendres, dia 9 de juny, i fins al diumenge 11, en una edició molt especial, ja que Andorra acollirà el Campionat d’Europa en aquesta ocasió.

Una vegada més, la parròquia d’Encamp ha estat escollida per l’organització per ser un enclavament idíl·lic a efectes logístics i d’entorn natural. Tal i com ha assegurat, Matthew Brooke, director d’Spartan Europa és “indiscutible que aquest és un dels millors escenaris per a fer un europeu. És una destinació sense rival” per la combinació dels recorreguts, la naturalesa i el fet que tota la zona village es trobi en una zona urbana.

Nino Marot, conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, ha destacat que “és un cap de setmana de plena reactivació econòmica a la parròquia” i ha recordat les principals novetats de l’esdeveniment, entre les quals la nova ubicació del village, registre i arribada, tot situat entre la plaça dels Arínsols i l’aparcament de Prat de l’Areny, una nova cursa de relleus, una nova zona de restauració al mateix aparcament de Prat de l’Areny, en col·laboració amb els restaurants i bars de la vila, i una Spartan Kids escolar, en col·laboració amb les escoles de la parròquia. El conseller ha insistit en “l’agraïment a totes les persones, entitats i empreses que col·laboren perquè l’esdeveniment sigui un èxit”.

Marot ha destacat la invitació a més de 800 escolars a la matinal de l’Spartan Kids que es farà divendres de 9:30 a 14:00, per franges horàries per cada una de les quatre escoles de la parròquia.

L’esdeveniment esportiu una vegada més es desenvoluparà amb la col·laboració d’Andorra Turisme. Durant la presentació, Enric Torres, director de Producte i nous projectes d’Andorra Turisme, ha destacat l’impacte econòmic de la cursa a la parròquia i al país. “Atrau grups nombrosos de persones i és un atractiu interessant per a generar pernoctacions i despesa turística”.

En aquest sentit, Torres ha repassat les dades de l’any passat, quan prop del 90% dels inscrits van desplaçar-se acompanyats de grups de 3,3 persones i van pernoctar una mitjana de 2,1 nits al país. Com a conseqüència, el 2022 la cursa va tenir “un retorn econòmic molt destacable, d’1,4 milions d’euros. Unes dades que s’espera superar, ja que enguany no només hi ha més inscrits, sinó que el fet que la prova s’emmarqui en el campionat d’Europa atraurà un públic més internacional, de 43 nacionalitats, que sovint genera estades més llargues”.

Per la seva part, Àngel Sanz, director d’Spartan Race ha assegurat que encara que l’esdeveniment vingui al país per “vuitena vegada, segueix sorprenent. Perquè aquest és un destí que permet que els que ja han vingut en edicions anteriors, quan tornen se sentin com si vinguessin per primera vegada, senten que estan en un nou lloc. I això és gràcies al destí i a les novetats que aportem cada any”.

El director també ha destacat “la internacionalitat de l’esdeveniment”, que comptarà amb un 59% de participants d’Espanya, un 19% de França i un 3% d’Andorra, que també ha crescut percentualment. De fet, demà al vespre, a les 20 hores, hi haurà una desfilada de banderes a la plaça dels Arínsols on hi estaran representats els 43 països participants a l’Spartan Race d’aquest cap de setmana.





Recordatori de les principals afectacions de la mobilitat, aparcaments provisionals i bus naveta des del Funicamp

El Comú d’Encamp tancarà la circulació de la zona centre de la vila, concretament l’avinguda de Joan Martí, des de la plaça dels Arínsols fins a la rotonda de Prat de Genil, per la cursa des del divendres 9 de juny a les 10 hores i fins a les 15:30 hores , i de les 17 hores del mateix divendres fins al diumenge a les 21 hores, ja que està previst que tota la zona de Sant Miquel i Arínsols acullin vàries proves i l’arribada de totes les curses. Només es permetrà el pas als veïns i vehicles amb abonament a l’aparcament.

Les parades d’autobús de les línies nacionals L2 i L4 i les de l’Uclic es desplacen uns metres de la ubicació actual, ja que no circularan els autobusos des de la plaça dels Arínsols fins a la rotonda de Prat de Genil. S’habilita la parada a la rotonda a l’inici del carrer del Mirador, per un costat, i una altra, davant de la benzinera del vial de l’Obac, des del divendres a les 9:15 fins diumenge a les 22 hores.

Pel que fa a la mobilitat cal afegir el tancament de diverses zones d’aparcament per la ubicació de proves de la cursa i material de muntatge: aparcament de Sant Miquel a partir de dimecres 7 de juny i fins al dilluns 12 de juny, aparcament de Prat de l’Areny, des de dimecres 7 de juny fins dilluns 12 de juny, zona blava de les Feixes del Funicamp, des de dijous 8 de juny i fins al dilluns 12 de juny, zona blava de Prat de Baró, fins al 12 de juny, i una part de la zona blava de Les Pardines, des de dimarts 6 de juny fins dilluns 12 de juny.

L’aparcament soterrat d’Arínsols estarà operatiu, però amb entrada i sortida exclusivament per la part de la Travessera del Jardí, des de les 7 fins a les 23 hores des de divendres 9 de juny fins diumenge 11 de juny.

A més, el comú d’Encamp habilita durant els dies de l’Spartan Race dues zones d’aparcament provisionals a la zona de l’antic càmping internacional i un bus naveta des de l’aparcament del Funicamp fins al centre de la parròquia.





Mapa d’ubicacions de l’Spartan 2023