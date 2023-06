Aragonès considera clau per a Catalunya l’eix pirinenc

El president català, Pere Aragonès, en la 34a Trobada Empresarial al Pirineu, a la Seu (TEP)

A la Seu d’Urgell, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha estat l’encarregat d’arrencar la primera ponència inaugural del que ha dit és un dels “fòrums empresarials més importants del país”. Enguany és la tercera vegada que participa a la Trobada Empresarial al Pirineu i n’ha fet balanç: “La primera ocasió vaig presentar els quatre eixos de la legislatura que són el democràtic, el social, el verd i el feminista i, ara, tres anys més tard, puc dir que les xifres del país són bones.”

Aragonès ha fet referència a una inflació per sota de la mitjana estatal i de la d’Europa, “tenim un mercat de treball sòlid i estable, tot i que el context és incert a causa de la guerra d’Ucraïna i la sortida de la Covid” i ha remarcat que a “Catalunya mai hi havia hagut tanta gent treballant com ara”.

En la seva intervenció, el president de la Generalitat ha transmès un missatge de tranquil·litat assegurant que “l’economia real catalana no només no està estancada sinó que continua endavant i això serveix per a estimular-nos amb tota la confiança i l’autoestima”. Aragonès ha reconegut que Catalunya té reptes globals als quals ha de fer front tant en l’àmbit social, com en el climàtic, el tecnològic i el social i, en aquest sentit, ha assegurat que “les xifres ens diuen que podem abordar-ho a la catalana, és a dir, treballant pel creixement de tothom i de tot el territori, fent progressar també la nostra llengua i la nostra cultura”, ha assegurat.





Els reptes del Pirineu

Aragonès, en relació amb el territori del Pirineu, s’ha referit a l’Eix Pirinenc, “una infraestructura clau per al territori i un dels grans reptes per a la millora de la seva competitivitat”. Amb la mirada posada en el Pirineu 2030, el president català ha identificat els reptes que cal afrontar com són la manca d’habitatge assequible, una gestió forestal sostenible, establir un model propi de mobilitat, garantir el relleu generacional en el sector primari, promoure l’energia verda per a tenir pobles autosuficients i “redefinir el model de turisme, cal desestacionalitzar-lo i passar de tenir estacions d’esquí a tenir estacions de muntanya”, que siguin viables tot l’any.

Preguntat sobre la possibilitat d’avançar les eleccions catalanes, el president ha assegurat que no ho contempla i preveu esgotar la legislatura el 2025, ha destacat que “és important acabar una legislatura sencera després de molts anys que no ha estat possible”.

Per a Aragonès, cal enfortir el valor de l’estabilitat, tot i estar en un govern en minoria i que hi pugui haver un escenari polític nou després de les eleccions del juliol. En relació amb una possible victòria PP-VOX, l’objectiu d’Aragonès continuaria sent la negociació, però “el diàleg depèn de dos i, si en algun moment, hem vist que l’altre arrossegava els peus, potser aleshores els peus ni tan sols es mourien”.