528.000 euros per a l’optimització energètica del Centre de Tecnificació de la Seu

Tram del Parc Olímpic del Segre. Foto: Cedida

El Govern de Catalunya ha aprovat destinar 2.990.416,36 euros a finançar actuacions de millora i optimització energètica del Centre de Tecnificació Esportiva Terres de l’Ebre-Amposta, el Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès i el Centre de Tecnificació de la Seu d’Urgell. Aquesta actuació s’emmarca en l’objectiu de modernitzar les infraestructures esportives de la Xarxa de Centres de Tecnificació existents a Catalunya.

El Departament català d’Esports, mitjançant el Consell Català de l’Esport, atorgarà les subvencions corresponents als Ajuntaments d’Amposta, Ripoll i la Seu d’Urgell per a fer front a les actuacions. Aquests ajuts van amb càrrec als fons europeus procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MMR) dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pels fons Next Generation EU. En concret, pel que fa al compliment de les fites i objectius del subprojecte “Pla Energia Esport 2.0. Catalunya”.

Així, el Govern de la Generalitat reforça l’aposta per a avançar, en àmbits com la millora de l’eficiència energètica, la digitalització o la millora de l’accessibilitat, la xarxa de tecnificació de tot Catalunya, que compta amb centres repartits per tot el territori. D’altra banda, l’Executiu català vol aconseguir una utilització òptima de les instal·lacions, els equips i els materials destinats a la pràctica esportiva pensant en l’activitat dels esportistes d’alt rendiment que diàriament es preparen en aquests centres.





Centre de tecnificació d’Amposta

Pel que fa al centre de tecnificació d’Amposta, l’ajut d’1.754.266,06 euros (877.133,03 euros el 2025 i 877.133,03 euros el 2026) anirà destinat a l’Ajuntament d’aquesta localitat per al finançament de la redacció de projectes i execució de quatre actuacions de millora i optimització energètica:

Instal·lacions generals: Instal·lació solar fotovoltaica P = 70,07 kWp i interconnexió xarxa baixa tensió.



Residència del centre: aïllament tèrmic a coberta, substitució del sistema il·luminació actual per LED, instal·lació solar fotovoltaica P= 21,38 kW i substitució del sistema climatització.



Sala d’esgrima: substitució del sistema d’il·luminació actual per LED.



Piscina: substitució del deshumidificador, sistema de filtratge regeneratiu i reforma accés principal.





Centre de Tecnificació Esportiva de l’Avellaneda (Ripoll)

El Govern concedirà una subvenció de 708.150,30 euros (354.075,15 euros aquest 2025 i 354.075,15 euros el 2026) a l’Ajuntament de Ripoll per a finançar la redacció dels projectes i l’execució de les obres de millora i optimització energètica del Centre de Tecnificació Esportiva de l’Avellaneda, amb dues actuacions principals:

Projecte de biomassa (fase 1): xarxa de calor.



Projecte de millora de l’envolupant i de l’eficiència energètica de l’edifici: millora de l’eficiència energètica i accessibilitat.

Dels 708.150,30 euros de la subvenció al consistori de Ripoll, 354.075,15 euros s’abonaran aquest 2025 i 354.075,15 euros, el 2026. El centre ripollès és un equipament especialitzat en la disciplina olímpica de bicicleta de muntanya, clau per a l’alt rendiment esportiu a Catalunya i amb un important impacte territorial.





Centre de Tecnificació de la Seu d’Urgell

Finalment, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell rebrà per part del Govern català 528.000 euros per a dur a terme la redacció dels projectes i l’execució de les obres d’estalvi i millora de l’eficiència energètica i l’accessibilitat al Centre de Tecnificació de la Seu d’Urgell (Parc Olímpic del Segre).

Amb aquests ajuts de prop de 3 milions d’euros, el Govern de la Generalitat continua implementant mesures per a donar un nou impuls a l’alt rendiment català, que implica també una actualització del Pla ARC (Alt Rendiment Català), l’instrument que recull els programes d’alt rendiment i d’alt nivell que es desenvolupen en els centres i punts de tecnificació esportiva de Catalunya.