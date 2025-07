Els condemnats pel cas BPA volen, almenys, una pròrroga de tres mesos per a apel·lar

La seu de la justícia (SFGA)

Una part dels lletrats de l’afer BPA tenen preparada una petició a la justícia per a prorrogar, almenys 3 mesos, el termini per a poder presentar una apel·lació a la sentència que té 6.180 pàgines. Volen temps fins al desembre. No han presentat abans aquesta demanda perquè, segons fonts relacionades amb l’afer, hi ha un problema informàtic a la Batllia que ha dificultat l’enviament. Quan s’hagi resolt creuen que la justícia prendrà una decisió en uns deu dies com a molt. Així ho publica aquest dimarts AndorraDifusió

Aquest mitjà digital assegura que hi ha alguns elements clau en el rebuig a les condemnes. El primer, que no queda gens clar que el grup xinès de Gao Ping cometés a Espanya altres delictes que no fossin el de frau fiscal massiu. De fet, l’Audiència espanyola, a dia d’avui, només els acusa d’evasió fiscal.

També, afegeixen aquestes fonts, que entre el 2008 i el 2011, acceptar fons de l’evasió fiscal d’altres països no era delicte a Andorra. Per tant, conclouen que, en cap cas, BPA no va poder cometre blanqueig.