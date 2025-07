PEUSA porta a la Seu l’exposició “Colors del Món”, amb fotografies de National Geographic

Presentació, al passeig Joan Brudieu, de l’exposició ‘Colors del Món’, patrocinada a la Seu d’Urgell per PEUSA (RàdioSeu)

Dins els actes de celebració del seu centenari, la companyia PEUSA porta fins a la Seu d’Urgell l’exposició Colors del Món, organitzada per la Fundació La Caixa i basada en fotografies de National Geographic. A través de 42 instantànies de fotògrafs de la prestigiosa institució nord-americana, amb el patrocini de PEUSA i amb la col·laboració amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, l’activitat convida a reflexionar sobre “el color com a element que ens envolta en tot moment i que és capaç d’influir en la manera com ens sentim i omplir-nos de força, relaxar-nos o emocionar-nos”. I, per a evitar que passin desapercebuts tots els tons i matisos dels colors, aquesta exposició els converteix en “protagonistes absoluts”.

La mostra es podrà veure fins al 17 d’agost al passeig de Joan Brudieu, on aquest dilluns l’han presentat el president de PEUSA, Ventura Rebés; la directora de CaixaForum Lleida, Maribel Tost; la tinent d’alcalde de l’Àrea d’Educació i Acció Social de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Christina Moreno, i el director d’Àrea de Negoci del Berguedà, Bages Nord i Cerdanya de CaixaBank, Jordi Porta,

Des de l’organització s’ha destacat que s’hi podrà veure “corprenedores fotografies dels bromosos blaus de la llum del matí, dels vívids porpres i vermells de la posta de sol, dels intensos verds dels camps o dels daurats de les fulles de la tardor, els visitants hi trobaran una reflexió molt inspiradora sobre el significat dels colors, les seves qualitats i el seu simbolisme al llarg de la història”. Entre els autors de les instantànies hi ha prestigiosos i multipremiats fotògrafs com Joel Sartore, Steve McCurry, Michael Nichols, Lynn Johnson, Jodi Cobb, Paul Nicklen i Frans Lanting.

Aquesta exposició forma part del programa Art al carrer, amb el qual la Fundació ”la Caixa” vol “fer de la Seu un museu a cel obert”. Per això, i per a apropar encara més el contingut de la mostra a la ciutadania, s’han programat tres visites guiades gratuïtes a càrrec de la guia local, Pilar Aláez, que oferiran una mirada interpretativa sobre l’exposició. Les visites tindran lloc: aquest dimecres 23 de juliol (20.30 h), dissabte 2 d’agost (12.30 h) i dilluns 11 d’agost (19.00 h). Per a participar-hi, cal fer la inscripció prèvia a internet.





Una institució de referència mundial

La National Geographic Society és una organització global sense ànim de lucre que “utilitza el poder de la ciència, l’exploració, l’educació i l’storytelling per a il·luminar i protegir les meravelles del nostre món”. Des de 1888, aquesta institució nord-americana ha superat els límits de l’exploració, invertint en persones audaces i idees transformadores, atorgant més de 15.000 beques per a treballar als set continents. Les produccions de National Geographic arriben cada any a 3 milions d’estudiants a través de la seva oferta educativa i involucrant públics de tot el món a través d’experiències exclusives, històries i continguts.

“Una mínima diferència en la longitud d’ona lluminosa determina que vegem el color vermell o el blau, i la psique humana ha dotat aquests colors de connotacions que s’han generalitzat en les cultures d’arreu del món”. La humanitat s’ha sentit atreta pels colors des de temps immemorials. Un dels primers que es van buscar és el porpra tiri, utilitzat pels antics fenicis i extret de les glàndules d’uns cargols del mar Mediterrani. Els costos de producció eren tan elevats que només els rics es podien permetre tenir vestits amb aquest tint, cosa que va generar per sempre un simbolisme al voltant d’aquest color, també anomenat porpra reial.