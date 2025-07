Els Campionats d’Espanya i Catalunya de Descens 2025 arriben aquest cap de setmana a la Molina

La competició es desenvoluparà al Bike Park de la Molina, el més gran i complet de l’Estat espanyol (Govern.cat)

La competició estatal més important Descens (DHI), la disciplina més espectacular del ciclisme de muntanya (BTT), tindrà lloc aquest cap de setmana a la Molina. Els millors riders espanyols batallaran per a conquerir la primera posició del Campionat d’Espanya i per fer-se amb el maillot de campió. A més, els corredors catalans també prendran part del Campionat de Catalunya en un cap de setmana vibrant ple d’adrenalina i ideal per gaudir d’un dels majors esdeveniments ciclistes del territori català.

La competició reunirà a un total de 271 corredors. Més enllà de proclamar els millors riders de l’Estat, aquests Campionats tenen una gran rellevància de cara al Campionat Europeu, que se celebrarà també a la Molina els dies 1, 2 i 3 d’agost. Així doncs, els resultats condicionaran la llista de seleccionats que elaborarà l’RFEC amb els membres de la delegació espanyola.

Com a corredors destacats que portaran l’etiqueta de favorits durant els Campionats, destaca el gallec, Ángel Suárez, corredor de referència internacional i amb un palmarès de renom -quatre cops campió i actual subcampió d’Espanya, setena posició al Campionat del Món 2024, podis a la Copa del Món i actual número 42 en el rànquing mundial-.

El jove Daniel Castellanos serà un altre dels grans candidats a la victòria. L’actual Campió d’Espanya defensarà el títol nacional aconseguit la temporada passada. El corredor madrileny, que ja té alguns podis a la Copa del Món, ha pogut completar una primer part de l’any amb forces compromisos internacionals, que li han valgut per situar-se a la posició 49 del rànquing mundial.

D’altra banda, el català Oriol Cuadrat es presenta com un dels corredors a tenir en compte tant per al Campionat de Catalunya com al d’Espanya. Es tracta d’una de les grans promeses del descens nacional; els seus 18 anys el situen com el favorit per a la categoria Júnior, tot i que podria donar la sorpresa en la general. Yelco Romero, Nacho García o Edgar Carballo també lluitaran per a signar la millor actuació possible.

A la categoria femenina, Kira Zamora -número 51 del rànquing mundial, actual Campiona de la Copa d’Espanya de Descens en categoria Elit i subcampiona d’Espanya i, si no hi ha sorpreses inesperades, una de les convocades al Campionat d’Europa. D’altra banda, l’asturiana Cristina Menéndez defensarà el títol i intentarà repetir la fantàstica victòria al Campionat d’Espanya 2024.

Zoe Zamora, Sara Yusto o Maria Pomés seran unes altres de les principals candidates a vestir-se amb els colors de campiones d’Espanya.





El recorregut de la Molina

L’escenari del Campionat d’Espanya i de Catalunya serà el Bike Park de l’estació de muntanya de la Molina, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), el més gran i complet de Catalunya i de l’Estat espanyol. El recorregut compta amb una longitud de 2,3 quilòmetres i un desnivell negatiu de 411 metres; els competidors començaran a la cota 2.073 metres i descendiran fins als 1.660 metres.

La pista combina zones naturals amb parts de bike park, donant com a resultat un descens atractiu, encara que també marcat per l‘exigència física i tècnica.





Preus especials per al públic i resta de Bikepark obert

Durant els dies de Campionats DH, 18, 19 i 20 de juliol i 1, 2 i 3 d’agost el Telecadira Cap de Comella serà només accessible amb bicicleta a corredors inscrits i organització. El públic general sí podrà accedir sense bicicleta amb forfet de temporada o bé amb tiquet de passeig que tindrà durant aquestes dates una tarifa reduïda per adult de 12€ (PVP 15€) i infants de 4 a 11 anys a 6€ (PVP 10€).

Pel que fa al Telecabina Cadí-Moixeró, que dona accés a la majoria de traçats de BTT, estarà obert normalment per a tot el públic i el funcionament del bikepark en aquesta zona serà l’habitual de tot l’estiu. Una bona oportunitat per a observar els millors a la pista Comella DH per a després emular-los a la resta de traçats que ofereix l’estació.

També afegir que l’Autoservei de l’edifici Telecabina estarà obert al públic amb motiu dels Campionats DH els dies 18, 19 i 20 de juliol i els dies 1, 2 i 3 d’agost. L’horari serà de 8 a 17 hores.

El Gobierno de España i la Generalitat de Catalunya lideren el suport institucional d’aquests campionats. El Consejo Superior de Deportes (CSD), òrgan depenent del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el Departament d’Esports i FGC, coincideixen en què l’organització ́d’aquests Campionats d’Europa reforçarà el posicionament d’Espanya i Catalunya com a llocs idonis per a la practica de la BTT i com a destinació ́de referencia en ciclisme i esports de muntanya.