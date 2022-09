51 Andorra Rally Fullslip: Històrica victòria de Ferran Font – Claudio Leite

Històrica 51ena edició de l’Andorra Rally Fullslip, que en la seva nova etapa dedicada exclusivament a velocitat per a automòbils clàssics ha viscut una gran expectació. La prova, organitzada per ACA Esportiva, s’ha celebrat aquest cap de setmana amb un itinerari de 292 km de recorregut en els que s’hi incloïen 9 trams de velocitat amb 80 km contra el cronòmetre.

Els 43 equips participants han pogut gaudir d’una excel·lent climatologia en una cursa que ha circulat per difícils carreteres del país: Ordino, Canillo, Anyós i Fontaneda, totes dues vegades excepte el tram d’Ordino, que s’ha fet tres vegades. El rally ha tingut el seu nucli central a Andorra la Vella.

Des del primer tram es va veure que els dos vehicles que corrien en la categoria especial “Tribute Velocitat” eren superiors a la resta, tots ells automòbils clàssics que van competir fins a 1990 distribuïts en quatre categories.

Joan Vinyes Dabad – Joan Vinyes Rodríguez, pare i fill, van conduir amb gran eficàcia el seu Seat Ibiza 2.0 Kit Car, guanyant tots els trams per davant d’uns no menys eficaços Gerard de la Casa – Jordi Mercader (Seat Córdoba WRC), segons en aquesta categoria que corria fora de la classificació general degut a que són vehicles construïts amb posterioritat a 1990. Tant Vinyes (dues vegades) com De la Casa (tres vegades) havien guanyat fa anys l’Andorra Rally.

Entre els cotxes que segons la reglamentació s’hi jugaven el ral·li, els millors van ser uns molt ràpids Ferran Font – Claudio Leite (Ford Escort RS, Pre81), que van oferir un gran recital de pilotatge imposant-se d’una manera clara als catalans Jordi Ventura – Josep Autet (Ford Sierra RS Cosworth, Pre90), després de protagonitzar tots dos equips un ral·li perfecte. En tercer lloc absolut els andorrans Albert Rodrigo – David Rodríguez (Renault 5 GT Turbo, Pre90) van marcar molt bons temps per davant de Jordi Urteu – Alain Gallinat (Renault 5 GT Turbo, Pre90).

El triomf de Font-Leite és en certa manera el de la pròpia historia del ral·li, ja que Ferran Font ja havia guanyat l’edició de 2011, darrera en la que es va admetre la disciplina de velocitat, i ara ho ha fet quan aquesta modalitat ha tornat a entrar en el ral·li. D’altre banda Claudio Leite, destacat esportista del motor andorrà, havia guanyat el ral·li en 2009 acompanyant Joan Carchat.

Com que el ral·li, a més de proclamar un guanyador absolut, distribuïa el protagonisme en les quatre categories convocades, a les citades Pre90 i Pre81 s’hi afegia Pre85, que van guanyar els càntabres Martín Arroyo – Laureano Canales (Opel Manta 400), i Pre75, en què es van imposar els andorrans Jonathan Domene – Mouloud El Allaoui (BMW 2002), guanyador aquest últim pilot de la passada edició (2021), darrera en la modalitat de regularitat.

Corrent el ral·li d’enguany, el copilot Jordi Gomà ha participat per vintena vegada a l’Andorra Rally, tota una fita que el situa com el pilot o copilot amb més participacions. Malgrat tot, no va poder celebrar la fita ja que el cotxe en què competia junt al pilot Vicenç Duró es va encendre degut a una avaria del vehicle, sense cap conseqüència per als dos ocupants.

La propera prova automobilística que organitzarà ACA Esportiva serà el 17 i 18 de desembre: Sotheby’s Winter Rally, amb base a Ordino.