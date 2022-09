Tremp acollirà les VII Jornades del Fòrum Espanyol de Geoparcs

Tremp acollirà del 2 al 4 de novembre les VII Jornades del Fòrum Espanyol de Geoparcs, en les quals hi participaran quinze Geoparcs provinents de tot l’estat i quatre territoris aspirants. La trobada servirà per a parlar i destacar la importància d’aquesta figura de la UNESCO.

En el marc de la trobada, el dijous 3 de novembre es faran diverses taules rodones obertes al públic, en què es parlarà de “Conservació i Innovació als Geoparcs”. Tothom hi pot assistir i participar de forma gratuïta. L’acte tindrà lloc al Centre Cultural la Lira de Tremp i ja s’han obert les inscripcions a la web del Geoparc Orígens per a prendre-hi part.

Les Jornades Obertes dels Geoparcs espanyols es duen a terme des de l’any 2014. Cada any és un Geoparc mundial de la UNESCO qui s’encarrega de ser l’amfitrió i organitzar la trobada al seu territori amb l’objectiu de donar a conèixer el treball fet i la repercussió de la catalogació.

El Fòrum Espanyol de Geoparcs

En els països que tenen diversos geoparcs, la Xarxa dels Geoparcs Mundials està representada per fòrums o comitès nacionals de geoparcs. El Fòrum espanyol de Geoparcs està format pels 15 Geoparcs mundials de la UNESCO a Espanya i els 2 membres individuals de la Xarxa dels Geoparcs Mundials.

Des del Fòrum Espanyol de Geoparcs es duen a terme diferents activitats conjuntes de conservació, educació i divulgació, així com projectes de cooperació, com la promoció dels Geoparcs i del seu patrimoni, impulsant el desenvolupament sostenible amb la implicació dels agents locals.

Finalment, el Fòrum dels Geoparcs Espanyols es constitueix també com a grup de treball estable, adscrit al Comitè Nacional Espanyol de Geoparcs Mundials de la UNESCO. Aquest Comitè depèn de la Comissió Nacional Espanyola de Cooperació amb la UNESCO, al Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya. La seva missió principal és la interlocució amb la UNESCO.

Geoparc Orígens

El Geoparc Orígens va ser designat l’any 2018 i ha passat la seva primera revalidació aquest 2022. És un territori situat als Pirineus catalans on es pot fer un viatge en el temps de més de 500 milions d’anys per a comprendre la formació dels Pirineus, com van viure els últims dinosaures d’Europa i l’evolució de la humanitat des de la prehistòria fins als nostres dies.

L’àmbit geogràfic del Geoparc abasta un territori de poc més de 2.000 quilòmetres quadrats. Està format per tots els municipis del Pallars Jussà; els municipis d’Àger, Camarasa i Vilanova de Meià, a la Noguera; el de Baix Pallars, al Pallars Sobirà, i Coll de Nargó, a l’Alt Urgell. Tots aquests municipis juntament amb els Consells Comarcals del Pallars Jussà i la Noguera constitueixen una associació sense ànim de lucre que és l’òrgan de gestió del Geoparc i que garanteix la governabilitat i la capacitat de desenvolupar el territori.

El Geoparc Orígens compta amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.