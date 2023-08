50.000 euros per a programes de cooperació

Mans de persones de races diferents simbolitzant la cooperació (Govern d’Andorra)

El Govern ha aprovat diverses contribucions voluntàries seguint les línies marcades en el Pla rector per a la cooperació internacional al desenvolupament sostenible. D’aquesta manera, l’Executiu ha validat col·laborar amb un import de 30.000 euros als projectes que desenvolupa el Consell d’Europa per a l’any 2023. Concretament l’aportació econòmica es destinarà al programa per a promoure l’Observatori de l’ensenyament de l’historia a Europa; al pla d’acció del Consell d’Europa per Ucraïna centrat en la protecció dels drets dels infants i la participació democràtica dels joves i al pla d’acció del Consell d’Europa per la protecció de les persones vulnerables en el context de la migració i l’exili a Europa.

Així mateix, el Govern també ha fet una aportació voluntària de 10.000 euros per al fons i programes de la UNESCO per a la cooperació al desenvolupament amb l’objectiu de donar continuïtat a les aportacions dels darrers anys, i reafirmant la voluntat de seguir donant suport a projectes vinculats amb l’erradicació de la pobresa i el desenvolupament de les comunicacions, la promoció de l’educació de qualitat per a tots i de la cultura i el compromís envers la joventut.

Concretament l’aportació econòmica es destinarà al fons de patrimoni mundial, per al programa internacional pel desenvolupament de la comunicació, per a la iniciativa LiBeirut i per al fons per a la diversitat cultural.