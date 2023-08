El Consell General obre el nou hemicicle a les visites guiades

La seu actual del Parlament andorrà (Consell General)

Aquest divendres, 1 de setembre, serà el primer dia que l’hemicicle del nou edifici del Consell General començarà a rebre visites de manera regular. Fins ara, aquest recinte només estava obert a la ciutadania un cop l’any, en el marc del Dia de la Constitució.

La decisió s’ha pres per a acostar la política i el funcionament actual del Consell General a tothom, tal com ja fan la majoria dels parlaments a tot el món. D’aquesta manera, els visitants de Casa de la Vall també podran conèixer la sala en què actualment es fan les sessions ordinàries del Consell General. És a dir, el lloc on es debaten i s’aproven les lleis, es fan preguntes al Govern o té lloc el Debat d’Orientació Política.

Fins ara les visites guiades de la Casa de la Vall se centraven únicament en l’edifici del mateix nom que des de principis del segle XVIII, l’any 1702, havia acollit l’activitat del Consell General, però no recorrien la nova seu parlamentària que s’ha convertit en l’epicentre polític del país des de la seva inauguració l’any 2011.

Les visites a l’hemicicle de la nova seu del Consell General tindran lloc els divendres a les 10 i a les 12 hores. Es recomana fer reserva prèvia al Museu de Casa de la Vall a través del telèfon de la central de reserves, 839 760.





Visita nocturna a Casa de la Vall

D’altra banda, en el marc de les Nits d’estiu als museus, aquest divendres és el torn de la Casa de la Vall que es podrà visitar a partir de les 20 hores. La visita nocturna que requeria reserva prèvia ja està completa i amb llista d’espera, el que demostra el gran interès que suscita l’immoble que durant més de 300 anys ha acollit l’activitat pròpia del Consell General i que, actualment, combina l’activitat més protocol·lària del Parlament amb la divulgació, com a museu, de la història recent d’Andorra.