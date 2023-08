Protocol a tres bandes per a la gestió d’incidents de ciberseguretat

Oficines de l’ANC-AD (SFGA)

L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) ha impulsat la formalització d’un protocol per a gestionar de forma eficient i efectiva la gestió d’incidents relacionats amb la ciberseguretat. L’entesa, que s’ha signat juntament amb Andorra Telecom i la Policia, formalitza uns mecanismes que fins a la data ja es portaven a terme.

Així, el protocol estableix els mecanismes i passos que cal seguir quan es rebi una notificació sobre un possible incident. En cas que apliqui la gestió conjunta de l’incident per dues de les parts, es registrarà la informació reportada i s’establirà una prioritat al cas iniciant-se posteriorment les accions necessàries per a la resolució de l’incident.

En el context actual, és important la prevenció i conscienciació en matèria de ciberseguretat, tant per a les entitats com per a la ciutadania, amb la voluntat d’extremar les precaucions i emprendre hàbits segurs a l’hora d’utilitzar la tecnologia, preservant sempre la petjada digital.

Cal recordar que l’Agència Nacional de Ciberseguretat té, entre altres, les competències de garantir la ciberseguretat a Andorra, protegir la seguretat pública en el ciberespai, combatent els delictes en matèria de seguretat de les xarxes i sistemes d’informació, i anticipant-s’hi. L’ANC-AD també és el punt de referència generador de confiança digital per a les entitats de les administracions públiques i entitats privades, especialment per als sectors estratègics representats per les entitats proveïdores de serveis essencials i de serveis importants. Finalment, es destaca que l’agència coopera en l’àmbit nacional i en l’internacional en tot el que sigui necessari per a la seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació.





Entesa amb el Centre Nacional d’Intel·ligència espanyol

De forma paral·lela, l’ANC-AD també ha arribat a una entesa amb el Centre Nacional d’Intel·ligència espanyol (CNI) per a intercanviar informació tècnica en matèria de seguretat dels sistemes, serveis i xarxes.

El conveni, que s’ha treballat juntament amb el Ministeri d’Afers Exteriors, té la voluntat de regular la col·laboració entre les dues entitats en matèria de seguretat dels sistemes, serveis i xarxes TIC que processen, emmagatzemen o transmeten informació en format electrònic i que inclouen mitjans de xifra. D’aquesta manera, i a tall d’exemple, el conveni marc permet intercanviar sinergies en cas d’incidents de seguretat a la xarxa amb traspàs d’informació tècnica i procediments de resolució dels incidents per a aplicar-los en entorns d’actuació d’ambdues institucions. Així mateix, també es preveu l’intercanvi de formació i bones pràctiques en l’àmbit propi de les dues parts.

El protocol d’entesa preveu, a més, el suport mutu en l’execució de projectes per al desenvolupament de programes i projectes específics en matèria de ciberseguretat. Per tal de fer un seguiment de l’entesa, s’estableix una comissió de seguiment entre les parts que actuarà com a òrgan executiu i estarà formada per una representació delimitada de cadascuna de les parts, amb l’objectiu de disposar d’interlocutors que intercanviïn la informació de manera regular i crear, així, un seguiment respecte als àmbits d’acció.