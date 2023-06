5 de juny: Dia Mundial del Medi Ambient

Vídeo: UN Environment Programme

El 5 de juny se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient, amb la finalitat de sensibilitzar la població mundial sobre la importància de tenir cura dels nostres ecosistemes i fomentar el respecte al medi ambient. Aquest dia mundial va ser proclamat per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1972, coincidint amb l’inici de la Conferència d’Estocolm, el tema principal del qual va ser precisament el medi ambient.

En el marc de la celebració d’aquesta jornada s’han de centrar els esforços a motivar les persones i les comunitats, perquè es converteixin en agents actius del desenvolupament sostenible i de protecció del medi ambient.

És per això que es convida les persones a millorar els seus hàbits de consum. A les empreses a desenvolupar models més ecològics. Als governs a protegir les zones salvatges. Als professors a educar en valors naturals. Als joves a alçar la veu pel futur del planeta. La protecció del medi ambient requereix el suport de tothom.





Any 2023: Sense contaminació per plàstics

Anualment es tria un tema central per a commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient. El 2023 la campanya del Dia Mundial del Medi ambient porta com a lema: “Sense contaminació per plàstics”.

400 milions de tones de plàstic. És la xifra de plàstics que es produeixen a nivell mundial cada any. I més de la meitat són plàstics d’un sol ús. Menys del 10% es recicla. De tota aquesta quantitat de plàstic entre 19 i 23 milions de tones acaben a rius, llacs i mars. Els microplàstics envaeixen l’aigua i l’aire i això incideix negativament en la salut de les persones i del planeta.

Aquestes dades són insostenibles i, per això, el 2023, el tema del Dia Mundial del Medi Ambient se centra en el problema del plàstic. L’ONU considera que hi ha avenços científics i solucions que podrien resoldre aquesta crisi, i que només cal voluntat política i que tots els agents socials s’impliquin en el canvi.

Cada any, un país esdevé amfitrió i organitzador del Dia Mundial del Medi Ambient. Per a l’any 2023 el país amfitrió és Costa d’Ivori.





Com celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient?

S’ha de celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient avui i cada dia. Tothom pot col·laborar, prenent consciència sobre la conservació del medi ambient, amb les accions següents:

. Reciclar i reutilitzar els productes que es consumeixen: paper, plàstic i altres materials.

. Utilitzar racionalment l’aigua potable.

. Plantar arbres.

. Substituir l’ús de vehicles contaminants per una bicicleta o caminar.

. Tancar adequadament les aixetes i controlar les fuites d’aigua.

. Utilitzar piles i bateries recarregables.

. Separar els residus sòlids orgànics i inorgànics (escombraries).

. Aprofitar la llum natural per a reduir el consum d’energia elèctrica i apagar els llums que no s’utilitzen.

. Consumir fruites, vegetals i verdures que no continguin fertilitzants, ni altres productes contaminants.

. Desendollar els aparells elèctrics que no s’estiguin utilitzant.

. Regular l’ús del consum d’energia de la calefacció i l’aire condicionat, utilitzant el termòstat.

I, si és té tendència a utilitzar sovint les xarxes socials, també pot donar els seus fruits publicar missatges de conscienciació i sensibilització perquè el màxim de persones els vegin i s’apuntin al canvi de xip a favor del medi ambient.





Per diainternacionalde.com