Èxit rotund d’inscrits a l’estrena de les Andbank GSeries 2024-2025

Les Andbank GSeries 2024-2025 ja escalden els motors (Andbank GSeries)

El Circuit Andorra – Pas de la Casa es vesteix de gala, aprofitant unes condicions perfectes per a l’imminent inici de les Andbank GSeries 2024-2025, que comencen aquest cap de setmana amb un nivell espectacular de pilots i una àmplia llista d’inscrits, agrupats en les quatre categories que combina per primera vegada aquesta nova edició del campionat per excel·lència de curses sobre gel.

La G1 se celebra amb més anticipació que mai, el penúltim dissabte del present any; una evolució a nivell de calendari per a les Andbank GSeries, que s’ha materialitzat amb un planter de ni més ni menys que 50 participants i un ple gairebé total en cadascuna de les àrees que conformen la competició.

Pilots de primer nivell, de la talla dels dakarians Nani Roma i Albert Llovera, seran partícips de la cita inaugural de les Andbank GSeries 2024-2025, que marca el retorn de la categoria reina, la Giand, amb els espectaculars prototips construïts per PCR Sport.

L’andorrà Sito Español, pilot oficial d’Opel Espanya a un campionat internacional com és l’ADAC Opel Electric Rally Cup, competirà també dins d’aquest apartat, que posarà el colofó ​​a la G1 la matinada del dissabte al diumenge, conjuntament amb SpeedCar, l’altra gran novetat de les Andbank GSeries 2024-2025.

Els carcross desenvolupats per un preparador de la solvència i el palmarès de Delfín Lahoz, s’incorporen al campionat organitzat pel Circuit Andorra – Pas de la Casa. I ho fan de la millor forma possible: amb un ple de participants a la prova inaugural d’aquest cap de setmana, a la qual s’ha inscrit Ares Lahoz, la primera dona campiona d’Espanya d’aquesta especialitat, i dos pilots menors d’edat: Óscar Fuertes i Iván Fuertes, guanyador d’una medalla d’or als FIA Motorsport Games, amb només 11 anys.

Els Side by Side, els vehicles amb més recorregut de suspensió de les Andbank GSeries, garanteixen un any més l’espectacle per a la G1, en què competirà per primera vegada el pilot oficial de Yamaha, Miquel Prat, subcampió aquesta temporada de la Copa d’Europa FIA de Bajas a SSV. Aquesta serà la categoria encarregada d’inaugurar la competició, juntament amb un altre certamen més que consolidat com el Clio Ice Trophy.

La monomarca organitzada per Alpine Racing inicia la seva quarta edició al Circuit Andorra – Pas de la Casa amb un total de 16 unitats del Renault Clio Rally5. Una d’elles tindrà al volant a Markel de Zabaleta, cap de premsa de Dacia Espanya i responsable de competició de Renault Group Iberia. Diversos pilots francesos, el campió de passada edició, Antonio Otero, i el jove argentí Juan Manuel Grigera, un dels joves que va despuntar a la passada edició de les Andbank GSeries, competiran també enquadrats dins del Clio Ice Trophy.





PROGRAMA-HORARI G1

Dissabte, 21 de desembre

16h00 – Clio Ice Trophy – Free practice

16h32 – Side by Side – Free practice

17h08 – Clio Ice Trophy – QP 1

18h00 – Side by Side – QP 1

18h32 – Clio Ice Trophy – QP2

19h29 – Side by Side – Final A

19h49 – Clio Ice Trophy – Final A

20h09 – Side by Side – Final B

20h20 – Clio Ice Trophy – Final B

20h40 – Side by Side / Clio Ice Trophy – Podiums

21h29 – Giand – Free practice

21h47 – SpeedCar – Free practice

22h05 – Giand – QP 1

22h37 – SpeedCar – QP1

23h34 – Giand – Final A

23h54 – SpeedCar – Final





Diumenge, 22 de desembre

00h14 – Giand – Final B

00h34 – SpeedCar – Final B

00h44 – Giand / SpeedCar – Podiums





CALENDARI ANDBANK GSERIES 2024-2025

G1 – 21 de desembre

G2 – 11 de gener

G3 – 18 de gener

G4 – 1 de febrer

GR (reserva) – 15 de febrer