La nova versió de Mou-te incorpora la ubicació dels busos en temps real

Mou-te, l’app de mobilitat de FEDA Solucions, rep una important actualització que incrementa la quantitat de serveis que oferia i millora l’experiència per a les persones usuàries. Entre les novetats que s’han presentat hi ha la ubicació dels busos en temps real, podent fer el seguiment instantani d’on està el bus en vista isomètrica, en cada moment i veure el trajecte que està seguint. Aquesta és una de les novetats més importants, però no l’única que ofereix l’actualització de Mou-te.
En clau de la millora de l’experiència de les persones usuàries, Mou-te permetrà veure els horaris tant del bus que s’està esperant, així com del que ve immediatament després, tot en temps real i no en horaris estimats, mantenint els modificadors de temps tant si el bus va avançat o porta retard. A més, millora també la usabilitat de l’aplicació, amb canvis en els menús, la manera de traçar els itineraris, esdevenint molt més intuïtiva a l’hora de fer-la anar. Finalment, els trajectes de l’Uclic també es podran veure.
El secretari d’estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha refermat l’aposta del Govern vers el transport públic i ha explicat que “continuem treballant per a millorar l’aplicació i que cada cop incorpori més serveis i que pugui esdevenir una aplicació de mobilitat que connecti tots els serveis del país”.
El gerent de FEDA Solucions, Ivan Mora, ha explicat que “hem treballat durant el darrer any aquesta gran actualització de l’app per tal de poder incorporar moltes de les funcionalitats que les persones que la fan servir ens han fet arribar”. A més a més, ha posat en valor que “gràcies als nous sistemes de geolocalització que s’han incorporat als busos, la informació que rebran les persones que la facin servir serà sempre en temps real. Fins i tot s’ha incorporat un mapa on es podrà veure per on transiten els diferents busos”. Mora, ha afegit que, “continuem treballant de la mà del departament de Transports de Govern per a complementar aquesta informació amb la qual es dona des de les marquesines tant en les TFT com en les de tinta electrònica”.
L’actualització de l’aplicació estarà disponible a partir d’aquest divendres, 26 de juny, a les diferents botigues virtuals i disponible per als sistemes operatius iOS i Android.