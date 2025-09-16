3a Trobada Empresarial d’Innovació Digital de l’Alt Pirineu i Aran, “Pirineu Tech Talk”, a la Seu i Estamariu

La tercera Trobada Empresarial d’Innovació Digital de l’Alt Pirineu i Aran, “Pirineu Tech Talk”, reunirà experts en intel·ligència Artificial (IA), sostenibilitat, lideratge i noves tecnologies. La cita serà a la Seu d’Urgell i Estamariu els dies 18 i 19 de setembre -dijous i divendres vinents-. El programa arrenca dijous, a l’Espai Joan Planes d’Estamariu, amb la sessió “Converses sota Cadí”, dedicada a les noves tendències en periodisme digital.
La jornada principal tindrà lloc el divendres, a la Sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell, amb ponències sobre intel·ligència artificial, innovació i estratègies empresarials. Així mateix, s’entregaran els Premis Empresa i Innovació, que arriben a la seva segona edició i reconeixen el talent de l’Alt Pirineu i Aran.
Rosa Roca Tohà (Tremp) CEO d’Airbus Geotech, considerada una de les 100 dones més influents de Catalunya per la revista Forbes o l’exjugador de bàsquet, inversor i expert en finances i Bloockchain i computació quàntica, Ferran Martínez, seran entre els ponents.
Més informació a: https://pirineutechtalk.com/pirineu-tech-talk-programa/.