Òscar Cabanas i Xavi Jové es posen a punt per a l’Europeu a l’UCI Gravel de Les Angles

Els ciclistes andorrans, Òscar Cabanes i Xavi Jové, han participat, el passat cap de setmana en l’UCI Gravel Les Angles, que els ha servit com a preparació per a l’Europeu de la modalitat que es portarà a terme a la població italiana de Avezzano, el proper cap de setmana. Els corredors de la Federació Andorra de Ciclisme (FAC) han demostrat que no els espanta estar entre els millors.
Xavi Jové va sortir amb el grup capdavanter, ple de professionals o exprofessionals. Un problema tècnic va provocar que s’hagués d’aturar i perdés un valuós temps que seria definitiu per a no entrar amb el primer grup. Malgrat tot, amb un bon ritme de pedalada el ciclista andorrà va poder finalitzar en una més que meritòria 4a posició, 19a en la categoria elit amb un temps de 3:58:25,4 a poc menys de 24 minuts del guanyador, el francès Ramain Bardet que va fer un temps de 3:34:34,1.
Per la seva banda, Òscar Cabanas va mostrar-se molt regular. Va poder entrar en un segon grup que a bon ritme va anar rodant per a finalitzar en la 42a posició final, 27a de la categoria elit.
A Les Angles va ser la primera cursa que han realitzat els andorrans després de l’aturada estival i ha estat un bon test de cara a l’Europeu d’Avezzano del proper cap de setmana.