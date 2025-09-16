La FAE implementa un sistema de monitorització i control de salut per a prevenir lesions i malalties

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha iniciat aquest any un treball conjunt i multidisciplinar per a prevenir lesions i malalties en els seus esportistes. De la mà d’Orol Bonell Monsonís, fisioterapeuta i Doctor en Ciències del Moviment Humà per la Universitat Lliure d’Amsterdam, es realitza un treball de control i prevenció que té com a objectiu monitoritzar la salut física i mental de cada esportista de cada secció de la FAE: esquí alpí, esquí de fons, para alpí i freeride.
“L’objectiu és monitoritzar els atletes tant en salut física com mental, que a curt termini sigui un sistema d’alarma i que a mig i llarg termini sigui un sistema d’identificació de factors de risc per a poder després desenvolupar mesures preventives necessàries”, ha explicat el professional andorrà.
El sistema permet recopilar dades de cada esportista que els entrenadors, preparadors físics i servei mèdic en conjunt poden valorar per a confirmar situacions actuals o prevenir de possibles futures en funció del rendiment o la situació física i mental de cadascun dels esquiadors.
“Es realitzen diferents formularis amb diferent periodicitat, per a recollir dades a nivell de rendiment, de salut, i de salut mental de tots els esquiadors”, segons Bonell, per tal d’identificar “juntament amb l’àrea mèdica de la FAE quins patrons o quins riscos es poden veure i en funció de la resposta, si creiem que s’ha de prendre una decisió, es coordina amb l’àrea que sigui”.
El programa serveix “perquè tothom tingui un control actualitzat” de com està en aquell moment “i, per exemple, per als entrenadors saber si el feeling que tenen ells es correspon amb el que té l’esportista”.