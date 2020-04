El Departament de Salut ha confirmat que en les darreres hores ha mort un malalt de COVID-19 a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran. Els nous casos detectats al territori pirinenc s’eleven a 5. A més, hi ha 44 persones ingressades, totes estables a planta.

Pel que fa al Sant Hospital, al centre mèdic urgellenc s’està atenent 8 pacients amb coronavirus i n’hi ha 3 pendents de diagnòstic. A casa hi ha actualment 173 persones aïllades, de les quals 25 són positius confirmats.

De la resta de malalts ingressats a la RS de l’Alt Pirineu i Aran, 10 es troben a l’Espitau Val d’Aran, tots estables a planta; 17 a l’Hospital del Pallars, a Tremp, totes a planta; 7 a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, estables a planta; i 10 a l’Hospital de Cerdanya, estables a planta.



Brot de coronavirus al Centre Geriàtric del Pirineu, a la Pobla de Segur

Cal destacar que un brot de coronavirus al Centre Geriàtric del Pirineu, a la Pobla de Segur (Pallars Jussà), ja suma 39 positius i 8 morts, segons han confirmat fonts de la mateixa residència. Es tracta del brot de COVID-19 més important que hi ha actualment a la demarcació de Lleida en una residència de gent gran. Segons les mateixes fonts, les víctimes mortals són totes persones d’entre 90 i 95 anys amb diverses patologies de base.

Aquest va ser el primer geriàtric on una unitat de l’Exèrcit provinent de Saragossa va fer una desinfecció per frenar els contagis tot just fa una setmana. El coronavirus té una incidència molt gran a les residències de la tercera edat. A Lleida hi ha focus importants a Balaguer, Lleida ciutat, Àger i la Fuliola, entre d’altres.



Xifres a Catalunya

A Catalunya en les últimes 24 hores s’han confirmat 1.274 positius nous de coronavirus i la xifra total és 24.734. Fins ara han mort per COVID-19 un total de 2.508 persones. A dia d’avui s’han registrat 8.635 altes hospitalàries.