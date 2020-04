El ministre Portaveu, Eric Jover, ha explicat aquest vespre el reglament que desenvolupa la Llei Òmnibus de mesures excepcionals urgents per la situació causada per la pandèmia de SARS-CoV-2 pel que fa a les mesures que afecten a la seguretat social.

Així, Jover ha recordat que la llei recull accions tant pels treballadors a compte propi, que poden acollir-se a la base de cotització reduïda si han vist disminuïda la seva activitat, o a la suspensió temporal de la cotització si s’ha vist suspesa totalment. Les empreses i autònoms també poden demanar que el Govern assumeixi el pagament de la part empresarial de les cotitzacions dels seus assalariats si han hagut de suspendre l’activitat.

El ministre Portaveu ha exposat que per tal de facilitar l’accés a aquestes mesures, els interessats “hauran de presentar el formulari que la CASS facilitarà al seu web a partir de la setmana vinent juntament amb una declaració autorresponsable”. També han d’assumir el compromís d’aportar les dades i documentació bancària, així com autoritzar l’intercanvi entre administracions públiques. Després, ha apuntat Jover, la CASS farà les comprovacions oportunes per tal de verificar l’exactitud de la petició.

D’altra banda, el ministre també ha fet referència als diners que s’han recaptat al fons solidari endegat pel Govern per fer front a la situació. Així, ha fet públic que ja s’hi acumulen més d’1,35 milions d’euros, si se sumen els que s’han ingressat als comptes bancaris habilitats i els que s’han recaptat a través dels missatges solidaris amb la paraula ‘ajuda’ al telèfon 828. Jover ha destacat les aportacions de Gol Solidari i Junts per Andorra, que han informat que aportaran 1.000 euros setmanals mentre duri la situació excepcional, l’Associació de Treballadors Socials d’Andorra, que ha fet una donació de 800.

En aquest sentit, el portaveu ha destacat també l’aportació de material sanitari per un valor de 15.000 euros per part de la Federació Andorrana de Futbol i els clubs que la conformen. A més, l’entitat ha anunciat que no s’acollirà a la reducció de la part patronal de la CASS.

Finalment, Jover ha informat del nombre d’inscrits que hi ha actualment al registre de persones acomiadades a causa de la situació generada per la COVID-19. Així ha apuntat que la quantitat actual és de 415 persones registrades de les quals 110 (26%) tenien un contracte indefinit. Això suposa que 305 persones de les inscrites tenien un contracte vinculat amb la temporada o de durada determinada.

En aquesta mateixa línia, el ministre Portaveu ha recordat que des del Departament de Treball s’està contactant personalment a totes les persones registrades, ja sigui via telefònica o via correu electrònic, per conèixer les causes concretes de la seva situació. El departament ja ha pogut contactar amb 206 dels registrats i Jover ha destacat que 25 d’aquestes persones han estat acomiadades de forma indeguda. El ministre ha demanat “coresponsabilitat” a les empreses i ha recordat que només poden acollir-se a les mesures financeres aquelles que no hagin acomiadat treballadors per raons sense justificació.