Comencen les Proves Oficials de Batxillerat 2026 amb 260 candidats

Aquest dilluns han començat els exàmens escrits de la Prova Oficial de Batxillerat (POB) 2026 per als 260 candidats inscrits en la convocatòria: 218 alumnes de segon de batxillerat i 42 candidats lliures. En comparació amb la convocatòria del 2025, en què s’hi van presentar 265 candidats (229 alumnes escolaritzats i 36 candidats lliures), el nombre total de candidats es manté estable.
Una de les principals novetats d’aquesta convocatòria és l’aplicació del nou model d’organització de la POB, ja anunciat el curs anterior. D’aquesta manera, la part específica de les proves es realitza als mateixos centres educatius on s’imparteix el Batxillerat, mentre que l’avaluació externa es limita a tres de les quatre assignatures del bloc obligatori: filosofia, llengua catalana i llengua anglesa. Les proves s’inicien amb l’examen de filosofia, seguit dels de català i anglès.
En aquest sentit, la cap de l’Àrea de Titulacions, Exàmens Oficials i Validació de l’Aprenentatge per l’Experiència, Paula Barreiro, ha explicat que “aquest canvi en el model d’organització permet reforçar el treball fet als centres educatius i ampliar el temps lectiu de l’alumnat”.
Les proves escrites del bloc obligatori tenen lloc al Centre d’Exàmens de Sant Julià de Lòria, mentre que les proves orals es duen a terme a l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma.
Les proves orals de comunicació en llengua catalana i anglesa se celebraran el 9 de maig, en horaris individualitzats que cada candidat rebrà prèviament per correu electrònic.
Els resultats de la convocatòria es donaran a conèixer el 8 de juny del 2026, a partir de les 16.00 hores.