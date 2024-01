300 persones donen suport a la Nit de l’Esquí 2024

Una de les imatges que va deixar la Nit de l’Esquí 2024 (FAE)

Aquest divendres va tenir lloc la Nit de l’Esquí 2024, una cita organitzada per la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) per a rebre a tota la gent que estima i dona suport al món de la neu a Andorra, i per a recaptar fons per a la preparació de tots els atletes de la FAE. Gairebé 300 persones van formar part del sopar i dels sortejos i regals que es van fer en una nit distesa i de comunió entre totes i tots.

Les vora de 300 persones es van repartir en 26 taules a l’Sport Hotel Village de Soldeu. Es van donar 22 premis repartits entre 19 lots, entre els que s’incloïen dos viatges a la Riviera Maya. També hi va haver dues subhastes, una a benefici de la Fundació Privada Nostra Senyora Meritxell -FPNSM- (el quadre de la bandera GS dels passats Jocs de Beijing) i, l’altra, una granota d’esquí de Joan Verdú en benefici de la FAE.

Els 19 lots van ser per part de Pyrenees, Grandvalira, amb un forfait de temporada, Rossignol, Head, Illa Carlemany, Olimpia, St Moritz, Eclerc, Salomon, Kastle, Nòrdic, Zara Home… i tot es va complementar amb la resta d’articles i vals de regal que moltes marques van aportar, com ara sopars, dinars, excursions amb moto neu, estades de cap de setmana a Roses, Astúries, Jòncols, descomptes en carburant o canvis de rodes.

La FAE vol donar les gràcies a totes les persones, empreses, institucions i amigues i amics que van fer possible una nit molt especial en què, novament, el món de l’esquí va sentir el suport incondicional de la societat andorrana. Aquest acte es realitza, especialment, perquè els esquiadors i esquiadores de la federació tinguin les millors condicions possibles per a poder dur a terme els seus entrenaments i competicions de la millor manera possible, per tal de seguir creixent.