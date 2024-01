L’accés de França a Andorra pel Pas ja és obert… de moment

Càmera de trànsit, a la Croisade, a les 17:16 hores, amb el trànsit ja restablert

El passat divendres els pagesos francesos van iniciar un seguit de manifestacions que, en la majoria de casos, es van traduir amb talls a la circulació en determinades vies del territori gal. Una de les vies afectades ha estat la que condueix a Andorra pel Pas de la Casa. Els pagesos estan en protesta per les polítiques agràries que vol aplicar el govern Macron.

Després de tallar els accessos al Principat, aquesta tarda de diumenge, 28 de gener, els agricultors, han obert les tanques que havien col·locat a la calçada amb maquinària agrícola, paques de palla, etc. Per tant, ja es pot accedir al Pas de la Casa en quedar oberta la zona de la Croisade. Tot i això, no s’ha de descartar que, de cara al proper cap de setmana, els pagesos de l’Estat veí prossegueixin amb les seves protestes com estan fent fins a la data.