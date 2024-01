L’FC Andorra toca fons a casa contra l’Elx (0-1)

L’FC Andorra segueix sense aixecar el cap aquesta temporada a la segona divisió (FC Andorra)

L’FC Andorra segueix comptant els partits per derrotes en aquest 2024, aquesta vegada ha perdut, a casa, a l’Estadi Nacional, contra l’Elx de Sebastián Beccaccece. Els andorrans que segueixen amb un greu problema de cara a gol, sumen ja la quarta derrota consecutiva, queden tres dies per a tancar el mercat de fitxatges d’hivern, i a les oficines del club tricolor segur que hi haurà moviments per a portar alguna peça en atac, els andorrans ja van penúltims i estan a dos punts de la salvació.

En un partit igualat, tant en possessió de la pilota com en arribades a l’àrea, quan tothom pensava que s’arribaria al final del partit amb empat a zero a la conclusió del matx, Nico Castro a passada de Carreira ha fet l’únic gol del partit per al conjunt il·licità.

El proper partit de l’FC Andorra serà a l’Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, el proper divendres, a les 21 hores. Ja es veurà si amb algun jugador nou en atac i si Eder Sarabia seguirà a la banqueta tricolor.