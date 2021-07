3 consells que has de seguir abans de comprar roba

Abans de comprar roba has de pensar en aquests consells i així comprar intel·ligentment i sustentable. La moda sostenible és un terme que s’utilitza cada vegada més, ja que tots som més conscients del greu impacte ambiental de la nostra roba. Cal recordar que la indústria de la moda contamina molt i és responsable d’una gran part de les emissions globals de gasos d’efecte d’hivernacle.

La sostenibilitat en la moda significa que la roba es crea i consumeix d’una manera que protegeix tant el medi ambient com als qui produeixen les peces. Això vol dir reduir les emissions de CO₂, abordar la sobreproducció, reduir la contaminació i el desaprofitament, donar suport a la biodiversitat i garantir que els treballadors de la confecció rebin un salari just i tinguin condicions de treball segures.

T’oferim 3 consells a tenir en compte abans de comprar roba.

Menys és més. Sabies que a l’any es produeixen més de 100 mil milions de peces? Sempre has de fer-te aquestes preguntes si compraràs una peça: Què estàs comprant i per què? Realment ho necessites? Ho usaràs almenys 30 vegades? I recorda: quan comences a dubtar alguna cosa és perquè no ho necessites.

Inverteix en marques sostenibles. Una de les marques que cada vegada s’està tornant més sostenible és C&A. Cada any llança la seva col·lecció “Wear the change” que inclou fibres com cotó orgànic i viscosa sostenible, jeans que estalvien 60% d’aigua durant la rentada, lents de polièster reciclat, accessoris en cuir vegà i altres materials més sostenible. A més, les sandàlies i jeans compten amb Cradle-to-Cradle Certified™, un estàndard basat en l’economia circular que certifica els aspectes més importants darrere de cada producte: la salut dels materials, el consum responsable d’aigua, l’ús d’energia renovable en la fabricació, el disseny per a la reutilització de materials i les condicions laborals en la cadena de producció.

Pregunta: Els treballadors de la confecció a tot el món afronten un panorama difícil. És essencial que les persones que fabriquen la nostra roba rebin un salari just i tinguin condicions de treball segures. Busca marques que divulguin obertament informació sobre les seves fàbriques i les seves polítiques sobre salaris i condicions laborals.

Per Mujerde10.com / AMIC – Tot Sant Cugat