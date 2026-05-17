3.800 corredors participen en la 15a edició de la Cursa popular Illa Carlemany

La tradicional Cursa Popular Illa Carlemany, organitzada pel Govern a través del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i el Ministeri de Salut, ha aplegat aquest diumenge 3.800 participants, en la seva 15a edició. Aquesta activitat té com a objectiu promocionar entre la ciutadania l’activitat física i saludable, per tal de prevenir malalties i millorar la qualitat de vida de la societat, però també crear un punt de trobada social.
A la cursa hi han participat representants del gabinet ministerial, encapçalats pel cap de Govern, Xavier Espot i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, així com altres autoritats que s’han volgut afegir a aquest Dia de l’esport per a tothom. Durant les declaracions a la premsa, Xavier Espot ha fet una valoració “molt positiva” de la resposta ciutadana, cada any es va incrementant el nombre d’inscrits, demostrant, així, el compromís de la ciutadania andorrana per l’activitat física i la solidaritat.
Pel que fa al recorregut, i com cada edició, els participants han pogut decidir si volien córrer la cursa de cinc quilòmetres (que correspon, alhora, al Campionat d’Andorra de 5 km masculí) o dos quilòmetres. La sortida s’ha fet davant del centre comercial Illa Carlemany (carrer Consell de la Terra d’Escaldes-Engordany) amb l’arribada al Parc Central d’Andorra la Vella.
Com en les edicions anteriors, s’han impulsat accions per a promocionar la sostenibilitat i reduir al màxim la petjada ecològica de la prova. D’aquesta manera, la hidratació per a la cursa s’ha concentrat a l’arribada amb l’habilitació de diversos punts estratègics per a minimitzar la generació de residus en forma d’ampolles d’aigua. A més, els trofeus que s’han entregat estan dissenyats amb material reciclat i els obsequis també són d’un material lliure de substàncies químiques industrials.
Nahuel Carabaña i Rita Vizmanos, els guanyadors de la cursa
Pel que fa als resultats de la cursa, i en la categoria masculina, el guanyador ha estat Nahuel Carabaña, en segona posició ha quedat Gerard Rogé, i ha completat el podi Marcos Sanza. En la categoria femenina, Rita Vizmanos ha estat la guanyadora, Paula Lima ha quedat en segona posició i Silvia Felipo ha pujat al tercer esglaó del podi. Enguany, com l’any passat, també s’han lliurat premis als millors corredors adults no federats de la cursa de dos quilòmetres, els quals s’afegeixen als guardons per als millors infants d’aquesta cursa.
La cursa compta amb la col·laboració del Centre comercial Illa Carlemany, els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, el Comitè Olímpic Andorrà, la Federació Andorrana d’Atletisme, FlaixAND, Pal Arinsal, Ràdio i Televisió d’Andorra, Centre de Formació Professional i l’Àrea de promoció de la joventut i el voluntariat del Govern i Creu Roja Andorrana.