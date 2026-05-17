El Dépor fa un pas de gegant cap a Primera davant d’un Andorra que no es jugava res (2-1)

Derrota de l’FC Andorra que ha posat la por al cos al Deportivo de la Coruña, a Riazor, durant una primera meitat on els tricolors s’han avançat, sent molt superiors als gallecs. A la segona meitat, però, el Dépor ha demostrat el per què era l’equip que es jugava alguna cosa -i seriosa- i ha capgirat el marcador.
L’FC Andorra ha començat dominant clarament el partit, amb clares oportunitats de gol al minut 3, 4 i 18 de Yeray Cabanzón, Josep Cerdà i, un altre cop, de Yeray. Al minut 31 s’avançaven els del Principat amb un gol de gran qualitat de Josep Cerdà. A més, al 38, els andorrans han estat a punt de fer el segon. A l’última jugada de la primera meitat els gallecs han tingut la seva oportunitat més clara, però Owono ha fet una gran intervenció. Amb el 0-1 per als andorrans s’ha arribat al descans.
El Deportivo ha sortit amb una altra cara a la segona meitat i, Mario Soriano, ha fet el gol de l’empat tot just al minut 48 amb un gran gol. Els andorrans s’han relaxat a la segona meitat i el Dépor ha demostrat el per què s’està jugant l’ascens directe a primera. En el minut 8, Eddahchouri, ha fet embogir Riazor amb el segon gol dels gallecs, que situa l’equip a un pas de l’ascens directe a primera divisió. Amb el 2-1 s’ha arribat al final del partit.
El proper partit de l’FC Andorra serà diumenge, 24 de maig, a les 18:30 hores, a Encamp, contra el Ceuta. Els dos equips ja no es juguen res al campionat.