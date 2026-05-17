Patrocini, esport i marca: una jornada per a entendre el joc

La jornada se celebrarà el dijous, 18 de juny (Andorra Esports Clúster)
El pròxim 18 de juny, Andorra acull el Fòrum Andorrà de Patrocinis, una jornada per a connectar empreses i esport i entendre el valor del patrocini avui. El programa inclourà sessions sobre el marc legal del patrocini i el mecenatge, així com el paper de la intel·ligència artificial en la negociació amb patrocinadors, i diferents taules rodones amb empreses i entitats que compartiran experiències reals sobre retorn i activació de marca.

També es posarà el focus en el rol dels esportistes com a marca i en la connexió entre l’esport d’elit i les marques, en un entorn pensat per a generar noves oportunitats de col·laboració. Les inscripcions a la jornada es poden formalitzar en el següent ENLLAÇ.

