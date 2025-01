239 joves s’incorporen al sector primari gràcies a la convocatòria d’ajuts per a la creació de noves explotacions agràries

Es busca facilitar el relleu generacional, fixar població en zones rurals i fomentar la incorporació de dones al sector agrari (Govern.cat)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) de la Generalitat de Catalunya dona suport a 239 persones joves emprenedores que en la convocatòria 2024 van sol·licitar l’ajut per instal·lar-se en una explotació agrària. D’acord amb el pressupost pluriennal, s’han concedit ajuts per un import total de 9,5 milions d’euros en forma de subvenció directa.

L’objectiu de l’ajut és crear explotacions viables mitjançant la instal·lació de persones joves amb capacitat i competències professionals adients en empreses amb característiques tecnicoeconòmiques adequades, per a contribuir a facilitar el relleu generacional, fixar la població a les zones rurals i, en especial, fomentar la incorporació de les dones al sector agrari.





Millores del nou Pla estratègic de la Política agrària comuna 2023-2027

Aquests ajuts s’emmarquen dins el nou període del Pla estratègic de la Política agrària comuna 2023-2027, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

El nou Pla incorpora millores normatives respecte del pla anterior (PDR.cat2022). Aquests canvis han permès incrementar la mitjana d’ajut concedida, que passa de gairebé 30.000 euros de mitjana en la convocatòria de 2023 a 40.000 euros en la convocatòria actual.

D’altra banda, a partir d’aquesta convocatòria, el primer pagament s’efectuarà l’any següent al de la convocatòria, amb la qual cosa es redueixen els terminis de pagament. A més, s’ingressarà el 60% de l’ajut l’any 2025 i el 40% restant el 2027, atès que al començament la persona jove té més necessitats de finançament.

En una propera resolució, es resoldran la resta d’expedients que compleixen els requisits de les bases reguladores fins a esgotar la totalitat de la partida pressupostària.





Distribució de l’ajut per territoris

Territorialment, la zona on hi ha hagut una demanda més gran dels ajuts per a primera instal·lació d’explotacions és Lleida, on destaca la comarca del Segrià, amb 27 expedients aprovats. Els ajuts concedits es distribueixen de la manera següent: