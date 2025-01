“Singular” és el nou magazine de l’Hospital de Cerdanya

L’Hospital de Cerdanya (Ajuntament de Puigcerdà)

L’ AECT Hospital de Cerdanya ha iniciat l’any amb una aposta decidida per a la comunicació i la connexió amb el territori gràcies a Singular, el nou magazine que aspira a ser el reflex del seu compromís amb la salut, la innovació i la sostenibilitat. Aquesta publicació trimestral vol consolidar-se com un referent informatiu i divulgatiu, no només per als professionals i pacients del centre, sinó també per a la comunitat local i transfronterera.

Singular ofereix una visió completa i rigorosa de les activitats de l’hospital, incloent-hi avenços tecnològics com la incorporació recent del nou TAC, iniciatives innovadores com l’operació “Zero Residus” i entrevistes en profunditat amb els professionals que fan possible el dia a dia d’aquesta institució única.

La revista Singular neix amb la vocació de posar en valor la singularitat de l’hospital, tant en l’àmbit assistencial com en la seva relació amb el territori. L’objectiu és que aquesta publicació sigui un punt de trobada on es reflecteixin els valors que defineixen la institució i les històries que la connecten amb la comunitat.

El primer número de Singular també inclou noticies, esdeveniments i reportatges sobre els reptes i oportunitats de la sanitat transfronterera, i un espai dedicat a la sostenibilitat, un pilar fonamental de l’AECT Hospital de Cerdanya. Aquest magazine s’ha concebut com un canal de comunicació proper, accessible i atractiu. Està disponible en format digital per a garantir una major difusió i apropament als diferents públics de l’hospital, des de pacients i familiars fins a institucions i col·laboradors.





Vol. 01 SINGULAR Magazine (PDF 6,64 Mb).