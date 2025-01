Clàudia Tremps i Marc Pinsach guanyen la cronoescalada de la Llosada 2025

Podi femení de la Llosada 2025 (FAM)

Un total de 40 esquiadors es varen donar cita aquest passat dissabte, a la Cronoescalada de la Llosada que va organitzar el Soldeu Esquí Club que obria el calendari de la Copa d’Andorra 2025 després de la suspensió de la 3 Fronteres el passat 31 de desembre. Els catalans Clàudia Tremps i Marc Pinsach van aconseguir la victòria final a les categories femenines i masculina, respectivament. El podi de la categoria U20 masculí va ser íntegrament per esquiadors de la FAM amb Max Palmitjavila, Adrià Isal i Miquel Naudi.

La prova es va disputar en dos recorreguts. Els sèniors masculí i femení, els U20 masculí i els veterans masculins van realitzar un recorregut de 890m+ amb sortida des del Tarter a 1670m per a arribar a la Tossa de la Llosada a 2560m. Les categories U20 femení, U16 i U14 van fer un recorregut amb 460m+ que anava de la Riba Escorxada a 2100m fins a la Tossa de la Llosada a 2560m.

Podi masculí de la Llosada 2025 (FAM)

“Cal destacar la gran tasca organitzativa del SEC per a donar peu a una prova i a Grandvalira per la bona tasca de seguretat que tot i la gran afluència de públic, a pistes, aquests dies, no van ocasionar cap problema als competidors”, assenyalen des de la FAM.

La següent prova puntuable per a la Copa d’Andorra d’esquí de muntanya serà la Comapedrosa Open 2025 que es disputarà el 18 i 19 de gener a Arinsal i que també serà puntuable per a la Copa d’Espanya i on, a banda de la modalitat individual, enguany tindrà la novetat de la substitució de la vertical pels relleus mixtes.