Entra en funcionament la unió de les xarxes de calor de la vall central

La nova xarxa de calor de la vall central ja ha entrat en funcionament. Aquesta xarxa és el resultat de la unió de les xarxes d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, que gràcies als treballs duts a terme els darrers mesos, s’han pogut ajuntar per tal que la calor circuli des de centre de valorització de residus per tot el traçat, permetent abastir d’energia tèrmica també la zona d’Escaldes.
D’aquesta manera, la central tèrmica d’Escaldes-Engordany es destinarà a la producció de fred exclusivament, i s’augmentarà l’eficiència i capacitat de la xarxa. El secretari d’Estat de Transició energètica, David Forné, la directora general de FEDA, Sílvia Calvó, i el gerent de FEDA Ecoterm, Alberto Manzano, han celebrat aquest dilluns la posada en marxa, amb perfecte funcionament, de la nova infraestructura.
La directora general de FEDA, Sílvia Calvó, ha posat de relleu la gran importància de la fita assolida, en un projecte que es fruit del treball i creixement de les xarxes des de la inauguració de la xarxa de la capital al 2019. Calvó ha recordat el sentit d’aquest projecte en l’estratègia de FEDA en matèria de transició energètica, i ha remarcat que “la unió de les dues xarxes és una millora en l’eficiència, ja que a més densitat de connexions en el recorregut, major és l’aprofitament de l’energia produïda”. També ha remarcat que amb la unió és podrà incrementar l’energia tèrmica subministrada, amb un impacte directe en l’estalvi d’emissions de CO₂.
El secretari d’estat de Transició energètica, David Forné, també ha volgut manifestar l’avenç que suposa el creixement de les xarxes de calor, que permeten reduir la dependència de la calefacció tradicional i alhora limitar el creixement de la demanda elèctrica. A més, en l’àmbit de la mobilitat, ha destacat el fet que les obres s’hagin dut a terme en els terminis previstos i amb coordinació entre les diferents administracions per a limitar l’impacte a la ciutadania.
“Assolim una nova infraestructura clau en la transició energètica i que ens permet seguir avançant en el full de ruta marcat que incrementa la sobirania energètica”, ha destacat Forné. Concretament, els treballs van iniciar-se l’abril passat, afectant en un primer moment al carrer de la Unió i Bonaventura Armengol.
Des d’aleshores, les obres han avançat per davant del calendari previst i la part d’afectació al trànsit es va poder reduir. En els darrers dos mesos, s’ha completat l’obra amb la refeta de paviments i voravies i s’ha finalitzat tota la part d’unió de la infraestructura, amb treballs que ja no han tingut afectació a la mobilitat perquè s’han fet en les galeries subterrànies.
El gerent de FEDA Ecoterm, Alberto Manzano, ha posat en valor que amb una única xarxa es podrà arribar a subministrar fins a 36 GWh/any d’energia tèrmica, mentre que actualment entre ambdues xarxes en distribueixen 27 GWh. En aquet sentit, ha destacat la capacitat de creixement que suposa haver unit les dues xarxes; el benefici que representa també en la facilitat i control de la xarxa per a garantir un servei òptim a la clientela, i la capacitat de reducció de les emissions de CO₂, gràcies a l’alimentació des del centre de valorització de residus.