2023: Un Nadal especial

Roser Rodríguez Jerez

Que aquest any 2023 sigui un Nadal especial. Un Nadal ple d’amor. Un temps de grans benediccions. Diuen que el Nadal ens beneeix, donant-nos tasques per a realitzar, per exemple, compartir amb els més pobres, cuidant el malalt, donant unes paraules de pau a qui pateix. Amb només donar una mica de tu, pots arreglar molt la vida dels altres. Ajudar els altres seria el millor regal que puguis donar. I no acostuma a ser tan difícil il·luminar el dia de qui està en necessitat.

Aquest Nadal prova compartir amb amor i generositat. La justícia, és necessària i està enterrada, és nítida i està maquillada. De vegades amb raons aparentment bones. Avui només cal parlar de solidaritat, i de vegades amb raons clarament dolentes. Parlar d’injustícia és cosa del passat. Consolació. És summament necessària per a les majories pobres, sense gaire expectatives de viure una vida digna, si no és lluny de la seva terra. Quanta falta fa avui. I que poc es veu d’aquesta consolació profunda, més enllà de la xerrameca barata d’aquests dies, la dels supermercats i la dels polítics.

Sabem del bo i del dolent dels éssers humans. Sabem de les seves possibilitats i limitacions. Però el més profund nostre se’ns escapa. Ara, ens falta més amor i pau a les famílies, sobretot en aquestes èpoques en què el més important és la unitat. Quan ens recordem dels desheretats, dels fracassats, dels que no tenen ni on refugiar-se, i de tots aquells que han equivocat el seu camí i no tenen més companyia que la seva soledat? Quant ens recordem de tanta gent que viu a la misèria, fins i tot al nostre propi país?

Hauríem de recordar, abans que res que el Nadal és un temps per a compartir amb els éssers que estimem, famílies, amics, coneguts, etc. Fem fora l’egoisme, maldat, gelosia, mentides, “piloteig”, hipocresia… La nit del 24 és per a celebrar el que no vam saber trobar la resta de l´any.

Aquest Nadal desitjo que tingueu motius per a creure, que tota la vostra vida s’ompli d’esperança i il·lusió, i que aquests bells dies estiguin plens de miracles. Que sigui un temps especial per a tots vosaltres, en què us permeti tornar a somiar i poder abraçar tots els vostres.

Que sigui un Nadal especial.

Un Nadal ple d’amor. Un temps de grans benediccions. Des de dins de la meva ànima, ho desitjo a tots els éssers humans de la terra.

FELIÇ NADAL





Roser RJ