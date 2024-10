La Generalitat crea el Comissionat per a les relacions interpirinenques, liderat per l’urgellenc Joan Ganyet

Joan Ganyet en una imatge d’arxiu (AndorraDifusió)

Aquest dimarts s’ha aprovat la creació del Comissionat per a les relacions interpirinenques. Treballarà en coordinació amb diferents administracions per a harmonitzar les polítiques públiques de cooperació transfronterera i dissenyarà actuacions específiques per a impulsar l’activitat econòmica, social, i en matèria d’infraestructures i de protecció del medi ambient als Pirineus.

L’Alt Pirineu i Aran, amb una població de 75.000 habitants, que representa menys de l’1% del total de Catalunya, afronta grans dificultats per a mantenir la seva població. Davant d’aquesta situació, el Govern català –a través del Comissionat– recomanarà accions i estratègiques que garanteixin un desenvolupament equilibrat del territori transfronterer.

A més, l’òrgan, amb seu als Pirineus, també tindrà com a missió redefinir el paper de Catalunya dins de la Comunitat de Treball dels Pirineus per a adaptar-se als reptes i necessitats del territori.

La Comunitat de Treball dels Pirineus és un consorci format per Catalunya, l’Aragó, Navarra i el País Basc; les regions franceses de Nova Aquitània i Occitània, i el Principat d’Andorra. El seu objectiu principal és contribuir al desenvolupament dels Pirineus potenciant sectors com el turisme, la sostenibilitat i la innovació. El consorci també juga un paper important en la defensa dels interessos de la comunitat local i en la millora de la qualitat de vida dels seus habitants.





Joan Ganyet Solé encapçala el Comissionat per a les relacions interpirinenques

Joan Ganyet Solé ha estat nomenat nou director del Comissionat per a les Relacions Interpirinenques. Nascut l’any 1946 a la Seu d’Urgell, és arquitecte de professió i ha dedicat gran part de la seva carrera professional a la promoció i protecció del paisatge, així com al desenvolupament de polítiques públiques vinculades a l’entorn natural i urbà.

Va exercir com a director general d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya entre el 2003 i el 2010, període en què va ser una figura clau en la implementació de la Llei de Paisatge de Catalunya.

La seva experiència en l’àmbit interpirinenc es va consolidar quan va ser secretari general de la Comunitat de Treball dels Pirineus (2005-2006) i, posteriorment, com a president de la Comissió Interpirinenca de Poders Locals entre el 2000 i el 2022. El seu coneixement profund de la regió pirinenca l’ha convertit en una figura rellevant en les relacions transfrontereres i en la defensa dels interessos locals.

Pel que fa a la seva trajectòria política, Ganyet també ha estat alcalde de la Seu d’Urgell (1983-2003) i tinent d’alcalde del municipi entre el 1979 i el 1983. També va ser diputat al Parlament de Catalunya des de 1980 fins al 1999, on va jugar un paper fonamental com a ponent de la Llei d’Alta Muntanya de 1983 i de la Llei Forestal de Catalunya de 1995.

A més de la seva tasca institucional, entre el 1973 i el 1983 va exercir com a arquitecte independent, i el 1973 va cofundar l’associació cívica i política Grups de l’Alt Pirineu, una plataforma dedicada a la defensa del territori i dels drets dels habitants de la regió pirinenca.