180.000 euros per a subvencions culturals del 2021

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la convocatòria per a la concessió de subvencions culturals per a l’any 2021 amb l’objectiu d’impulsar les associacions, les entitats i les empreses dels sector que desitgin portar a terme projectes o activitats en el seu àmbit d’actuació. La dotació pressupostària prevista per enguany és de 180.000 euros, el que representa un increment de 30.000 euros respecte l’any passat. “La voluntat del Ministeri és poder arribar al màxim de projectes i propostes possibles per donar suport al sector del país i realimentar així les iniciatives culturals”, ha ressaltat Riva.

Seguint la línia dels anys anteriors, les bases per enguany s’agrupen per modalitats per a cada àmbit i estableixen els criteris de valoració i avaluació per a l’atorgament. Les bases són un instrument per garantir el principi d’objectivitat, concurrència i publicitat del procés per a la concessió de subvencions i, també, fixen els mecanismes que permetin al Departament conèixer la destinació correcta dels fons públics.

La convocatòria inclou, com en edicions anteriors, la concessió de subvencions per a projectes en l’àmbit de les arts escèniques i la música, en l’àmbit de les arts plàstiques i visuals, per a la divulgació cultural i activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional, per a la concessió de subvencions per a projectes editorials, per a activitats literàries i ajuts a la creació i per a la promoció exterior dels artistes andorrans. Aquesta última línia d’ajudes, la titular de Cultura i Esports ha explicat que de moment la concurrència quedarà posposada fins al maig del d’enguany, degut a les restriccions actuals de mobilitat fruit de la situació provocada per la COVID-19.

S’obra un nou programa per a projectes impulsats pels mitjans de comunicació

Com a novetat d’enguany es destaca la creació d’unes noves bases de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de difusió cultural dels mitjans de comunicació privats. La voluntat d’aquest nou paquet d’ajuts és fomentar la creació d’iniciatives promocionades pels mitjans de comunicació del país en llengua catalana destinats a difondre la cultura en general o bé la cultura andorrana en particular. “Amb aquesta nova línia d’ajuts atenem la demanda del sector i s’omple un espai que fins ara no s’havia tingut en compte i que permet difondre l’univers cultural andorrà”, ha emfatitzat Riva.

Els interessats tenen fins al 26 de febrer del 2021 per presentar la seva proposta. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern.

Tot i que la dotació per a aquest 2021 és de 180.000 euros, en realitat l’import que es destina a subvencionar projectes culturals és força superior, ja que són vigents els convenis de col·laboració amb entitats que habitualment són objecte de subvenció. A més també cal tenir en compte les partides destinades a les fundacions, entre d’altres. Per aquests motius, la quantitat global que el Ministeri destina a activitats culturals per fomentar projectes de tots els sectors, enriquidors per a la cultura però també per a la societat andorrana, sobrepassa amb escreix el milió d’euros.