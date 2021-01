Regulats els convenis perquè les empreses de riscos laborals i les estacions d’esquí facin cribratges

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, el decret que permetrà la realització de tests d’antigen periòdic per diagnosticar SARS-CoV-2 als treballadors i professionals dels sectors relacionats amb el turisme de temporada d’hivern.

Així, mitjançant aquest Decret, l’Executiu formalitza dos convenis: l’un amb les empreses de riscos laborals, que s’encarregaran de realitzar el test al comerç al detall, l’hoteleria, bars i restaurants, transport i altres sectors relacionats; l’altre amb les estacions d’esquí, que ho faran als seus propis treballadors.

D’aquesta manera, el text estipula que el Govern faciliti els tests. Les empreses hauran de portar un control del nombre de proves que realitzin i rebran una subvenció de 3,50 euros per cada una. El conveni té una durada d’un mes prorrogable.

Les proves, tant pel que fa a les empreses de riscos laborals com a les estacions d’esquí, les realitzarà personal sanitari i són voluntàries pels treballadors. En aquest sentit, Martínez Benazet ha destacat que “tot i que no són obligatòries, recomanem a tothom realitzar-se-les per així poder disminuir al màxim la transmissió del virus”.

El titular de la cartera de Salut també ha informat que hi ha unes 14.000 persones que treballen a aquest sector i que, depenent del seu lloc de treball, els cribratges es faran de manera setmanal o cada quinze dies. Els resultats del cribratge se sabran al moment i, en els casos positius, se seguirà el procés habitual i el rastreig corresponent per part del ministeri de Salut.

Actualització sanitària COVID-19

Pel que fa a l’actualització sanitària, el Govern informa que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 8.818 persones –7.961 corresponen a la segona onada–. Ja són més de 8.000 les persones que han superat la Covid-19, concretament 8.070. El total de defuncions fins a la data és de 87.

Actualment hi ha 661 casos actius: 22 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Hi ha 7 persones a l’UCI, 4 d’elles requereixen ventilació mecànica.

A la planta COVID-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre hi ha 21 ingressats: 9 procedeixen de Salita, 11 de Sant Vicenç d’Enclar i 1 de la Residència Albó.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 8 aules estan sota vigilància activa –1 total i 7 parcial– i 11 en vigilància passiva.