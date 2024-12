Un 25 de desembre de 2006, fa tot just 18 anys, moria el mític James Brown, d’aturada cardíaca, a Atlanta, Geòrgia (Estats Units). Tenia 73 anys quan va perdre la vida. Va ser un dels pilars essencials sobre els quals se sustentava el soul, del que va ser un dels seus primers creadors, així com del funk. A James Brown se’l coneixia com el Padrí del Soul.

La seva trajectòria és un viatge pel més palpitant de la música negra del segle passat. Pel que fa a la seva discografia més destacada hi ha títols com “Night train” (1961), “Live at the Apollo” (1963), “Pure dynamite! Live at the Royal” (1964), “Live at the Apollo” (1968), “Sex machine” (1970), There it is (1972).





Font: EfeEme.com