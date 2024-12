16 petits grans reptes de futur

Lluís R. Samper Pascual

01-UNA PERSONA UN VOT:

Deixar participar a les persones en les decisions a prendre i donar la paraula arreu.

02-ALIMENTS:

Privilegiar una alimentació de proximitat, saludable, equitativa i sostenible.

03-REVINGUTS I TREBALL:

Afavorir un lloc de treball just i respectuós. Com també uns salaris i unes pensions dignes.

04-IGUALTAT SOCIAL:

Reduir les desigualtats, per a fomentar un viure junts solidari.

05-JUSTÍCIA:

Construir un món equitatiu i pacífic.

06-XARXA VIÀRIA:

Asfaltar els camins que menen a petits nuclis poblacionals, per tal de facilitar la mobilitat.

07-SALUT:

Promoure el benestar per a tothom, tenint en compte la major esperança de vida.

08-HABITATGE:

Oferir un sostre digne, a preus assequibles, tant en compra com en lloguer.

09-IGUALTAT DE GÈNERES:

Per un món on cada veu compti per igual. Un mateix perfil professional, un mateix salari.

10-AIGUA:

Garantir l’accés al líquid element, com a recurs natural, vital i escàs.

11-ENERGIA:

Reinventar el nostre model de producció i consum per tal d’assegurar la sostenibilitat.

12-EDUCACIÓ:

Invertir molt més en formació i recerca per a no perdre el tren dels avenços i del progrés.

13-PAU

Acabar amb les guerres cruentes, també amb les incruentes, com poden ser les aranzelàries.

14-NATALITAT

Assegurar el relleu generacional, tenint dos o més descendents cada parella.

15-DRETS I SERVEIS

Evitar que viure en un poblet suposi una pèrdua de drets respecte a qui viu en un de més gran.

16-MEDICAMENTS

Fomentar la producció de fàrmacs curatius, especialment contra les malalties minoritàries.