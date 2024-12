La Seu aprova l’acceptació de la subvenció de la Generalitat per a l’edifici d’INEFC Pirineus

Una façana del futur INEFC Pirineus

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest dilluns l’acceptació de la subvenció atorgada pel Consell Català de l’Esport per a la construcció de l’edifici d’INEFC Pirineus. L’aportació anunciada per la Generalitat de Catalunya per a fer possible el nou equipament, en una parcel·la de l’Horta del Valira, ascendeix a 4 milions d’euros.

A la mateixa reunió, el consistori urgellenc ha subscrit un Conveni de concessió de la subvenció amb l’esmentat òrgan del Govern català per tal de fer-la efectiva. El mes de juliol passat la Junta de Govern Local ja va aprovar l’actuació d’execució de les obres, en un tràmit en què sol·licitava la subvenció necessària a la Secretaria General de l’Esport.

El pressupost total del nou edifici és d’11.598.025,89 euros. La Diputació de Lleida ja s’havia compromès a aportar-hi 4 milions d’euros i, ara, amb la confirmació de l’adhesió de la Generalitat pel mateix import, ja es pot tirar endavant la construcció, atès que la quantitat restant –uns 3,5 MEUR- l’assumirà l’Ajuntament de la Seu mitjançant la contractació d’un crèdit.

Aquesta tardor la Subdirecció General d’Activitats Esportives i Infraestructures ha revisat la sol·licitud de subvenció i la documentació adjunta. Al novembre el Servei d’Equipaments Esportius va emetre informe favorable del projecte executiu, pel que fa al compliment dels requeriments establerts per les normes del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC), aprovat l’any 2005. I també el mes passat, el cap del Servei d’Equipaments Esportius, amb el vistiplau del subdirector general d’Activitats Esportives i Infraestructures, va emetre l’informe de la proposta de subvenció a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Finalment, el 17 de desembre passat, la Generalitat va autoritzar ja el Consell Català de l’Esport a atorgar la subvenció, exclosa de concurrència pública pel seu caràcter excepcional. El dia següent aquest òrgan va enviar a l’Ajuntament la proposta del conveni de concessió, i ara el consistori urgellenc n’ha confirmat l’acceptació.