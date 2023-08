134 noves places públiques per a gent gran a Lleida, Alt Pirineu i Aran

Un home prestant atenció a una dona gran (Govern.cat)

El Departament de Drets Socials de la Generalitat crearà, enguany, més de 3.000 noves places públiques per a gent gran (2.369) i persones amb discapacitat (700). De les places per a gent gran, 1.626 seran en residències de gent gran (RGG), 499 en centres de dia (CD) i 244 en els Serveis d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural (SAIAR). De totes aquestes, 134 seran per a Lleida, Alt Pirineu i Aran.

L’objectiu prioritari del Departament de Drets Socials és eliminar les desigualtats territorials, reduir al màxim les llistes d’espera, identificar les necessitats d’inversió, establir mecanismes eficaços de col·laboració públic-privada i planificar a mitjà i llarg termini per a adaptar l’oferta a una demanda creixent.





2.369 noves places públiques per a gent gran

En total, el Departament de Drets Socials crearà 2.369 places públiques noves per a la gent gran. Per regions socials, la de Barcelona comptarà amb 459 noves places; la de Catalunya Central amb 233; la regió social Metropolitana Nord amb 617; la Metropolitana Sud amb 407 places noves; la regió social Girona amb 264; la de Lleida, Alt Pirineu i Aran amb 134; la del Camp de Tarragona amb 170 places noves i la regió social Terres de l’Ebre amb 85.



REGIÓ SOCIAL

RGG

CD

SAIAR

TOTAL

BARCELONA

383

76

0

459

CATALUNYA CENTRAL

110

36

87

233

METROPOLITANA NORD

489

116

12

617

METROPOLITANA SUD

262

100

45

407

GIRONA

145

59

60

264

LLEIDA, ALT PIRINEU I ARAN

105

25

4

134

CAMP DE TARRAGONA

96

58

16

170

TERRES DE L’EBRE

36

29

20

85

Les places de residències de gent gran s’assignen en base a principis d’equitat territorial i a nivell d’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) i tenint en consideració el nombre de places residencials públiques sobre el nombre de població de més de 65 anys, la llista d’espera sobre el nombre de dependents majors de 65 anys i la mitjana de places residencials públiques sobre la població de 65 anys o més a Catalunya.

Pel que fa als centres de dia, cada plaça correspon a 300 hores de servei per mes. Això implica que cada plaça pot estar ocupada per més d’una persona usuària quan la intensitat de la prestació és menor. La mitjana d’hores reals per persona usuària era de 212 el desembre passat, el que significa que aquestes 499 places podrien donar servei a 706 persones usuàries.

Les 244 noves places del SAIAR es distribuiran en un total de 18 centres. En concret, es posaran en marxa 6 equipaments nous, mentre que 6 centres passaran de centre de dia a SAIAR i s’ampliaran el nombre de places que reben finançament públic en 6 centres ja existents. Així doncs, s’incrementaran en un 59% les places públiques. Aquest increment suposarà una inversió addicional anual de 1.646.970,00 euros.

Els Serveis d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural (SAIAR) atenen persones majors de 65 anys que viuen en l’àmbit rural. S’ubiquen principalment en comarques amb baixa densitat demogràfica, una taxa d’envelliment alta, un alt percentatge de municipis petits i dispersos i amb dificultats d’obtenir serveis. Els SAIAR faciliten que la gent gran que viu en determinades zones pugui seguir vivint al seu domicili i alhora tingui cobertes les necessitats d’atenció que requereix: hi ha espais diferenciats en què s’ofereixen serveis assimilables als d’un centre de dia i espais complementaris per tallers a serveis de caràcter ambulatori i a domicili, en funció de les necessitats dels usuaris i les seves famílies.





Al voltant de 700 noves places per a persones amb discapacitat

Per a persones amb discapacitat, el Departament de Drets Socials crearà al voltant de 700 noves places públiques. D’aquestes, més de 500 seran per a atendre les sortides d’escoles d’aquest any. També es crearan un centenar de places públiques noves en el marc del projecte Casa Meva, que planteja experimentar un nou sistema de suport per a persones amb grans necessitats de suport, en habitatges en comunitat, utilitzant serveis de suport comunitaris i personalitzats, que potencien la desinstitucionalització. La resta de places s’habilitaran en altres recursos residencials per a persones amb discapacitat.