S’atorguen prop de 3 milions d’euros en pensions

Mans d’una persona gran (Pexel)

Les prestacions i ajuts econòmics d’atenció social són ajudes dineràries, directes o indirectes, a favor de persones individuals o unitats familiars. En aquest cas, van adreçades a prevenir situacions de marginació, evitar l’exclusió i fomentar l’autonomia. Dins d’aquestes prestacions i ajuts, es consideren les pensions de solidaritat per a la gent gran, les pensions de vellesa no contributives i les prestacions de solidaritat.

Pel que fa a les prestacions de solidaritat regulades per l’article 20, durant el segon trimestre de 2023 s’han destinat un total de 982.494,95 euros. Durant aquest període, hi ha hagut una mitjana de 317 persones beneficiàries d’aquesta prestació, 173 dones i 144 homes. En relació a la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 180 persones eren andorranes, 84 espanyoles, 38 portugueses, 4 franceses i 11 persones d’una altra nacionalitat. Segons la parròquia de residència, de mitjana, un 39,9% dels beneficiaris residien a Andorra la Vella, un 21,9% residien a Escaldes-Engordany, un 17,1% a Sant Julià de Lòria i un 11,4% a Encamp. La resta de beneficiaris residien a la Massana (5,7%), Canillo (2,2%) i Ordino (1,9%). Per tram d’edat, de mitjana, un 47,6% tenien entre 46 i 65 anys, el 16,5% tenien entre 36 i 45 anys, el 15,8% entre 26 i 35 anys, el 10,8% entre 18 i 25 anys i el 9,3% entre 66 i 75 anys.

Respecte a les pensions de solidaritat per a la gent gran, l’import destinat durant el segon trimestre de 2023 ha estat d’1.773.980,98 euros i hi ha hagut una mitjana de 1.222 persones beneficiàries d’aquesta prestació, de les quals 820 són dones i 402 són homes. Quant a la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 303 persones eren andorranes, 643 espanyoles, 117 portugueses, 32 franceses i 127 d’altres nacionalitats. Segons la parròquia de residència, de mitjana, un 39,8% dels beneficiaris residien a Andorra la Vella, un 22,2% residien a Escaldes-Engordany, un 14,1% a Encamp, un 13,2% a Sant Julià de Lòria, un 6,1% a la Massana, un 2,8% a Ordino i un 1,5% a Canillo. Per tram d’edat, de mitjana, un 88,2% dels beneficiaris tenien entre 65 i 85 anys.

Finalment, respecte a les pensions no contributives del Govern, durant el segon trimestre de 2023 s’han destinat un total de 16.898,79 euros. Durant aquest període, hi ha hagut, de mitjana, un total de 19 persones beneficiaries d’aquesta prestació, el 94,6% eren dones i un 5,4% d’homes. Quant a la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 11 persones eren de nacionalitat andorrana i 8 de nacionalitat espanyola. Segons la parròquia de residència, un 37,5% residien a Andorra la Vella, un 21,4% a Escaldes-Engordany, un 14,3% a Encamp i un 10,7% a Sant Julià de Lòria. El 16,1% restant es reparteix equitativament entre la Massana, Ordino i l’estranger. Pel que fa a l’edat, tots eren majors de 95 anys.