Tres ferits en un sinistre a Escaldes entre dos cotxes francesos

Està sent un dia negatiu pel que fa als accidents de circulació al Principat d’Andorra, aquest dijous, dia 10 d’agost. El servei de Policia ja n’ha notificat algun que altre durant la jornada. Aquest darrer, poc abans de les 16 hores, al punt quilomètric 1,400 de la carretera general número 2, al nord de la parròquia d’Escaldes-Engordany, segons informa la Policia.

En el sinistre s’han vist involucrats dos turismes estrangers que són al país. D’una banda, un Peugeot 2008 i, de l’altra, un Fiat Tipo. Els dos vehicles amb matricula francesa. El conductor i la passatgera del Peugeot, un home i una dona no residents de 59 i 67 anys, així com la passatgera del Fiat, una dona no resident de 40 anys, han patit ferides.