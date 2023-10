1 d’octubre: Dia Internacional de la Gent Gran

Joan Manuel Serrat -Llegar a viejo-

L’1 d’octubre -avui diumenge- es commemora el Dia Internacional de la Gent Gran per a destacar el canvi demogràfic que pateix la població mundial i la necessitat de crear noves polítiques i programes que beneficiïn els membres de la tercera edat. Aquesta celebració va ser promoguda per l’Organització de les Nacions Unides (ONU), des de l’any 1991 i té com a objectiu promoure polítiques i programes públics centrats en les persones grans perquè, aquestes, romanguin molt més temps, actives dins de la societat.

Per què celebrar un Dia Internacional de la Gent Gran?

En els darrers anys els països membres de l’ONU s’han adonat d’un canvi demogràfic que s’està vivint a nivell mundial, la població de gent gran ha anat en augment i es pronostica que per a l’any 2050 superarà la de nens. Aquesta realitat és conseqüència de millores en l’àmbit de la salut, polítiques públiques i qualitat de vida en general. Però, exigeix ​​als governs la creació de programes que motivin aquestes persones a romandre actives i tinguin un propòsit dins de la comunitat.

Per a aconseguir mantenir activa i productives les persones grans, l’ONU proposa dos camins. El primer està enfocat a tenir cura d’aquestes persones, amb programes de salut, seguretat social, cases de retirs i, sobretot, en la participació que té el nucli familiar com a eix principal en la salut psicoemocional d’aquests individus. El segon camí pretén que aquests ciutadans es mantinguin actius, produint un canvi positiu dins de les comunitats, bé sigui com a assessors, com a emprenedors o com a mestres per a les noves generacions, a causa del seu ampli bagatge i experiència pràctica.





Què es pot fer per a celebrar aquest dia?

Aquest dia representa una gran oportunitat de compartir amb els nostres pares o avis, aprendre’n, donar-los afecte, però sobretot, recordar-los que ells encara són útils per al món, que encara tenen un propòsit de vida i que nosaltres els podem ajudar en aquest camí. És important dedicar-los una mica del nostre temps per a ajudar-los en allò que necessitin, posar-los al dia dels canvis tecnològics i donar-los suport en les seves decisions i emprenedories, sense oblidar animar-los a mantenir-se en forma física i mentalment. També, podem aprofitar aquesta celebració per a presentar plans en matèria de treball, emprenedoria i millores en les polítiques de salut, per a la gent gran.





