Temporada d’estiu “de rècord” per a les estacions de muntanya d’FGC

Un grup de ‘bikers’ al peu del Telecabina Cadí-Moixeró (Foto: La Molina)

Les estacions de muntanya de La Molina, Vall de Núria, Vallter i Boí Taüll han tancat la temporada d’estiu amb un 16,6% més d’usuaris, una xifra que FGC Turisme qualifica de “rècord històric d’afluència”. Tal com ha detallat la companyia aquest divendres, s’han registrat 139.915 visitants entre l’1 de maig a l’11 de setembre, dada que confirma la bona rebuda i el creixement de l’oferta turística estival. De fet, la xifra d’enguany supera la del 2021, quan les restriccions de moviment per la pandèmia va incrementar la popularitat d’aquests espais naturals com a destí de vacances.

L’estació amb més activitat a l’estiu és Vall de Núria, que en aquests mesos ha rebut 103.000 visitants. Tot i que el recinte del Ripollès ja és des de fa anys un destí estival consolidat, enguany han acollit fins a un 18% més de clients que fa un any, gràcies a la combinació d’activitats esportives, de natura i també religioses. El santuari de Núria forma part de la Diòcesi d’Urgell.

En el cas de La Molina, el nombre de visitants ha crescut més moderadament, un 5% respecte a l’any anterior, amb 25.445 usuaris fins a l’11 de setembre. Les tres activitats amb més demanda a l’estació cerdana han estat el Bike Park amb un augment del 21,7%, el passeig en el Telecabina Cadí-Moixeró, que tot i que ha baixat respecte de 2022 continua sent molt popular, i la piscina climatitzada. L’estació va iniciar la temporada estival el 17 juny i romandrà oberta els caps de setmana fins aquest diumenge, 1 d’octubre.

Tornant al Ripollès, a Vallter s’ha registrat un augment del 17% en el nombre de bitllets de telecadira venuts, amb 6.234 forfets en total. A l’estació de muntanya més oriental dels Pirineus, una de les novetats de l’estiu ha estat els circuits d’orientació, que han tingut una molt bona acollida pel públic. Així mateix, s’han acollit tres grans esdeveniments esportius: la Travessa Vallter-Vall de Núria, la Cursa ciclista Memorial Fermí Pujol i Cursa de muntanya La Marrana Skyrace.

Pel que fa a l’Alta Ribagorça, Boí Taüll va reprendre l’activitat aquest estiu com la quarta estació de muntanya de FGC Turisme amb oferta estival. Segons ha indicat FGC en un comunicat, l’activitat “estrella” en aquest cas ha estat la “gimcana digital”. El resort ribagorçà també ha ofert excursions guiades amb e-bike. L’esdeveniment més destacable ha estat el Garmin Mountain Festival, el primer cap de setmana de juliol.





Preparació de les pistes

Acabada la temporada d’estiu, les estacions de muntanya de FGC Turisme ja treballen per a recondicionar els dominis esquiables de cara a la temporada 2023-2024. L’objectiu que es marquen és poder obrir les pistes, com a molt tard, al començament de desembre, tot i que com sempre la data d’inici estarà condicionada per l’arribada de les nevades i del fred.