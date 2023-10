Per salut, no trepitjar mai una panerola o escarabat de cuina

Nombroses paneroles (Getty images)

Les paneroles són conegudes per la seva capacitat per a adaptar-se a una àmplia varietat d’entorns i la seva resistència a les condicions més adverses. Són omnívores i s’alimenten d’una àmplia gamma d’aliments, incloent-hi restes de menjar, matèria orgànica en descomposició, paper, cartró i altres materials. Es reprodueixen ràpidament, podent-se convertir en plagues i transmetre malalties, contaminar aliments i causar al·lèrgies en algunes persones, per la qual cosa controlar-les pot arribar a ser necessari. Això no obstant, hi ha formes d’el·liminar-les sense haver de trepitjar-les, doncs aquesta acció pot arribar a ser contraproduent.

Les raons per les que no hauríem mai de trepitjar una panerola són diverses, moltes per salut:

Salut i higiene: Les paneroles són portadores potencials de malalties com la salmonel·losi, la gastroenteritis i altres infeccions bacterianes. Quan les trepitgem, poden deixar rastres de bacteris i microorganismes en les nostres sabates o peus, augmentant el risc d’infecció si toquem la nostra cara o menjar sense rentar-nos prèviament les mans.

Al·lergènics: Les paneroles produeixen al·lèrgens que poden desencadenar reaccions al·lèrgiques en algunes persones, com ara problemes respiratoris, picors, erupcions cutànies i altres símptomes.

Feromones de pista: Quan es trepitja una cucarella, pot alliberar feromones d’alarma que alerten les altres paneroles del perill. Això pot portar a una major activitat de paneroles o a una infestació més gran en la zona.

En lloc de trepitjar una panerola, és millor utilitzar mètodes més higiènics i segurs per eliminar-les. Podeu fer servir trampes especials, insecticides o altres mètodes de control de plagues per a gestionar una infestació. També és important mantenir la neteja i la higiene a casa per a prevenir la seva aparició. Si teniu una infestació greu o persistent, és aconsellable contactar amb un exterminador professional per a ajudar-vos a resoldre el problema de manera efectiva.